Какие партии прошли в районные советы Житомирской области: предварительные результаты

В четыре районные советы Житомирской области больше всего кандидатов заводят партии «Слуга народа», «Европейская Солидарность» и «Наш край».
Такие данные 29 октября предоставили в избирательном штабе партии «Слуга народа», где ведут параллельный подсчет голосов, передает издание Житомир инфо
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Напомним, что на нынешних выборах жители Житомирской области выбирали депутатов райсоветов по новому территориальному распределению
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Бердичевский район (с административным центром в городе Бердичев)
в составе территорий Андрушевской городской, Бердичевской городской, Вчорайшенской сельской, Гришковецкой сельской, Краснопольской сельской, Райгородецкой сельской, Ружинской поселковой, Семеновской сельской, Червоненской поселковой, Швайковской сельской территориальных громад.
По результатам 97,87% протоколов, в совет попадают 8 партий, крупнейшие фракции будут иметь «Слуга народа» и ВО «Батькивщина».
Житомирский район (с административным центром в городе Житомир)
в составе территорий Андрушковской сельской, Березовской сельской, Брусиловской поселковой, Высоковской сельской, Вишевецкой сельской, Ольшанской сельской, Глубочицкой сельской, Городецкой поселковой, Житомирской городской, Квитневой сельской, Корнинской поселковой, Коростышевской городской, Курненской сельской, Любарской поселковой, Миропольской поселковой, Новоборовской поселковой, Новогуйвинской поселковой, Олиевской сельской, Попельнянской поселковой, Потиевской сельской, Пулинской поселковой, Радомышльской городской, Романовской поселковой, Станишевской сельской, Староселецкой сельской, Тетеревской сельской, Харитоновской сельской, Хорошевской поселковой, Черняховской поселковой, Чудновской городской территориальных громад.
По результатам 64,92% протоколов, проходной барьер преодолевают 9 партий, крупнейшая фракция будет у «Слуги народа».
Коростенский район (с административным центром в городе Коростень)
в составе территорий Белокоровичской сельской, Гладковицкой сельской, Горщиковской сельской, Иршанской поселковой, Коростенской городской, Лугинской поселковой, Малинской городской, Народичской поселковой, Овручской городской, Олевскогой городской, Словечанской сельской, Ушомирской сельской, Чоповицкой поселковой территориальных громад.
По результатам 77,27% протоколов, проходит в совет 6 партий, наибольшую фракцию будет иметь «Наш край».
Новоград-Волынский район (с административным центром в городе Новоград-Волынский)
в составе территорий Барановской городской, Барашевской сельской, Брониковской сельской, Городницкой поселковой, Довбышской поселковой, Дубровской сельской, Емильчинской поселковой, Новоград-Волынской городской, Пищовской сельской, Стриевской сельской, Чижевской сельской, Ярунской сельской территориальных громад.
По результатам 96,83% протоколов в совет проходит 10 партий, крупнейшие фракции будут у «Нашего края» и «Слуги народа».