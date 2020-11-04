«Слуги» не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей. Парламентариям для этого не хватило голосов.
Законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов, тогда как необходимо 226 голосов за. Об этом сообщает 24 канал
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В то же время 254 депутата поддержали направление законопроекта на повторное первое чтение. Законопроект предусматривал отсрочку введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.
Что известно о законопроекте
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП.
- Автором указанный председатель Рады, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В соавторах – ряд нардепов "Слуги народа".
- В документе говорится, что из-за коронавирусного кризиса особенно тяжелые последствия несет малый и средний бизнес.
Отметим, что ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным.
Как в Украине вводят кассовые аппараты
Кассовые аппараты в Украине планируют вводить в три этапа: первый этап уже идет с 1 августа. Следующие запланированы на 2021 год, но их могут перенести на 2022 год.
Первый этап
С 1 августа предприниматели могли добровольно начать использовать РРО как классические (физические), так и программные (электронные). Кроме того, продавцы подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо) теперь должны указывать в чеке РРО рядом с наименованием товаров коды товарной подкатегории УКТ ВЭД.
Второй этап
С 1 января 2021 года предприниматели с доходом более 1 миллиона гривен в год обязаны были начать использовать РРО, а предприниматели с "групп риска" должны это делать независимо от размера их дохода. Однако второй этап могут перенести на 1 января 2022 года.
К группам риска относятся:
Третий этап
- интернет-магазины;
- курьерские службы;
- реализаторы сложной бытовой техники и электроники (на которую выдается гарантия);
- продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров;
- рестораны, кафе;
- туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию.
На третьем этапе все плательщики единого налога II, III и IV группы ФЛП должны использовать кассовые аппараты. Согласно действующему закону этот этап должен начаться 1 апреля 2021 года. Если законопроект об отсрочке примут, то для всех предпринимателей, кроме первой группы ФЛП, кассовые аппараты станут обязательными не ранее 1 апреля 2022.
Кого не касаются кассовые аппараты
В Министерстве финансов развенчивают миф, что "теперь и от бабушки на рынке будут требовать чек". Предприниматели, торгующие товарами на рынке за наличные средства, не обязаны устанавливать РРО.