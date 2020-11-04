Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04.11.2020    19:38:22
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 4 » 15:27:08

«Слуги» не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Сегодня, 16:11:08 715 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Слуги» не смогли отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП

 Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей. Парламентариям для этого не хватило голосов.

Законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов, тогда как необходимо 226 голосов за. Об этом сообщает 24 канал.

В то же время 254 депутата поддержали направление законопроекта на повторное первое чтение. Законопроект предусматривал отсрочку введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.
 

Что известно о законопроекте

 
  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП.
  • Автором указанный председатель Рады, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В соавторах – ряд нардепов "Слуги народа".
  • В документе говорится, что из-за коронавирусного кризиса особенно тяжелые последствия несет малый и средний бизнес.

Отметим, что ранее предполагалось, что с 1 января 2021 года использование РРО для определенных видов деятельности II – IV групп ФЛП станет обязательным.
 

Как в Украине вводят кассовые аппараты


Кассовые аппараты в Украине планируют вводить в три этапа: первый этап уже идет с 1 августа. Следующие запланированы на 2021 год, но их могут перенести на 2022 год.

Первый этап

С 1 августа предприниматели могли добровольно начать использовать РРО как классические (физические), так и программные (электронные). Кроме того, продавцы подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо) теперь должны указывать в чеке РРО рядом с наименованием товаров коды товарной подкатегории УКТ ВЭД.

Второй этап

С 1 января 2021 года предприниматели с доходом более 1 миллиона гривен в год обязаны были начать использовать РРО, а предприниматели с "групп риска" должны это делать независимо от размера их дохода. Однако второй этап могут перенести на 1 января 2022 года.

К группам риска относятся:
 
  • интернет-магазины;
  • курьерские службы;
  • реализаторы сложной бытовой техники и электроники (на которую выдается гарантия);
  • продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров;
  • рестораны, кафе;
  • туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию.

Третий этап

На третьем этапе все плательщики единого налога II, III и IV группы ФЛП должны использовать кассовые аппараты. Согласно действующему закону этот этап должен начаться 1 апреля 2021 года. Если законопроект об отсрочке примут, то для всех предпринимателей, кроме первой группы ФЛП, кассовые аппараты станут обязательными не ранее 1 апреля 2022.

Кого не касаются кассовые аппараты

В Министерстве финансов развенчивают миф, что "теперь и от бабушки на рынке будут требовать чек". Предприниматели, торгующие товарами на рынке за наличные средства, не обязаны устанавливать РРО.
Тэги: кассовые аппараты, ФЛП, Верховная Рада
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:00:20, Сегодня [Материал]

Если люди сами позволяют с собой так поступать. (запрещают работать, а налоги требуют) значит так нам и надо....мы это заслужили. 1937 году на деревья наложили налог-люди срезали все деревья. Тогда они забрали пшеницу и люди померли. назвали это голодомором
BADMAD
2 Денис (BADMAD)   • 19:21:20, Сегодня [Материал]

Картина" Перекупы на автобазаре стоят с кассовыми аппаратами!". Пад сталом
BADMAD
3 Денис (BADMAD)   • 19:23:29, Сегодня [Материал]

А не сорян они торгуют за наличные и они не обязаны устанавливать PPO
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus