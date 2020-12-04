Рада приняла пакет законов о поддержке бизнеса: кому и сколько выплатят

Верховная рада приняла пакет проектов законов президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на период карантина. Государство выплатит единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам.
Также предусматривается списание или отсрочка налогового долга и выплаты ЕСВ, передает «Слово и дело
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Кому выплатят 8 тысяч гривен
Согласно законопроекту №4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, помощь могут получить:
- наемные работники, потерявшие часть зарплаты из-за усиления карантина;
- ФЛП, утратившие часть дохода из-за запрета на полноценную работу;
- ФЛП, экономическая деятельность которых подпадает под ограничительные противоэпидемические мероприятия;
- субъекты хозяйствования, являющиеся юридическими лицами, – с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- субъекты хозяйствования – для сохранения рабочих мест с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи в период карантина.
В таком случае размер единовременной материальной помощи определяется пропорционально рабочему времени сокращенного работника, или работника, котрого планирется сократить, в том числе из-за простоя. Выплата не может превышать 8 тыс. грн на одного работника.
Как получить единоразовую выплату
Автоматически помощь начисляться не будет. Потребуется зайти на портал государственных услуг «Дія» или установить на смартфон приложение. Сначала надо пройти идентификацию, после чего заполнить заявление на получение выплаты. Также следует указать номер банковского счета.
После проверки данных в реестрах деньги поступят на счет, или в выплате будет отказано. Ранее мы писали, какие условия предусматривают получение выплат для ФЛП и наемных работников.
Помощь от государства единоразовая и предусмотрена «на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий» против COVID-19. Ожидается, что помощь могут получить более 1 млн украинцев.
Важно: суммы невыплаченной единоразовой материальной помощи до конца бюджетного года возвращаются в госбюджет Украины.
Какие налоговые долги спишут
Законопроект N 4430 предполагает списание налогового долга (в том числе, штрафных санкций и пени) налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и не погашен на 1 ноября 2020 года.
Это положение касается 4 млн должников на сумму налогового долга 1,3 млрд грн.
Кроме того, увеличивается общая сумма налогового долга налогоплательщика с 60 до 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 1020 до 3060 грн.), при которых налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются.
Аналогичные условия установлены и для налогового залога.
Предлагается освободить от уплаты единого налога плательщиков первой группы, которые платят за себя. Речь идет о периоде с декабря 2020 по май 2021 года.
Согласно п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса – это ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн.
Какие налоговые долги отсрочат
Предполагается отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.
Таким образом может быть отсрочена уплата 310 млн грн для около 80 тысяч ФОПов и граждан.
Также будут списаны пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона.