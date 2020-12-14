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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 14 » 16:17:21

Как ФЛП получить «карантинные» 8 тысяч гривен: инструкция по оформлению помощи

Вчера, 16:39:21 901 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как ФЛП получить «карантинные» 8 тысяч гривен: инструкция по оформлению помощи

 4 декабря Верховная Рада поддержала законопроекты, вводящие 8000 грн помощи ФЛП и наемным сотрудникам, которые пострадали из-за карантина. 8 декабря Президент подписал эти проекты (№4429 и 4430). 

С 14 декабря ФЛП и наемные сотрудники могут уже подавать заявки на такую помощь. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как именно это сделать.
 

Как подать заявку на эту помощь?


Заявку на помощь можно подать через портал или мобильное приложение «Дія». Министерство опубликовало видеоинструкции о том, как оформлять такую заявку.
 

Если вкратце, нужно зарегистрироваться в «Дія», выбрать услугу «Получить помощь», ввести номер своего счета в формате IBAN, и ждать уведомления о том, что заявка обработана.
 
 

Когда ее можно оформить и получить?


Заявки на получение помощи можно подавать с 14 декабря и по 31 декабря 2020 года. Деньги должны поступить на счет до 31 декабря 2020 года.
 

Кто может рассчитывать на эту выплату?


На нее могут рассчитывать ФЛП и официально трудоустроенные сотрудники.

Условия для наемных сотрудников:
 
  • Основной КВЭД их деятельности относится к тем, на которые влияли карантинные меры. Это — кафе, спортклубы, рестораны, кино, концертные агентства, магазины, торгующие не продуктами, и т.д. Полный список КВЭД есть на сайте Минцифры.
  • Организация насчитала ЕСВ за III квартал 2020 года.
  • Средняя зарплата сотрудника не превышает 30 000 грн в месяц за III квартал.
  • Наемный сотрудник не работает в организации по совместительству.

Условия для ФЛП:
 
  • На 31 октября 2020 основной КВЭД ФЛП есть в указанном выше списке.
  • ФЛП работает более трех месяцев.
  • ФЛП уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году.
  • Пользователь не является одновременно ФЛП и наемным сотрудником.
 

Как узнать, что заявку одобрили?


Если заявка одобрена, у нее в приложении или на портале будет статус «Ожидайте зачисления», т.е. деньги должны прийти на счет до 31 декабря. Если при зачислении будет какая-то ошибка, придет уведомление или письмо с просьбой проверить реквизиты и переподать заявку.
Тэги: ФЛП, Карантин, помощь
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