Как ФЛП получить «карантинные» 8 тысяч гривен: инструкция по оформлению помощи

4 декабря Верховная Рада поддержала законопроекты, вводящие 8000 грн помощи ФЛП и наемным сотрудникам, которые пострадали из-за карантина. 8 декабря Президент подписал эти проекты (№4429 и 4430).
С 14 декабря ФЛП и наемные сотрудники могут уже подавать заявки на такую помощь. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как именно это сделать.
Как подать заявку на эту помощь?
Заявку на помощь можно подать через портал или мобильное приложение «Дія». Министерство опубликовало видеоинструкции о том, как оформлять такую заявку.
Если вкратце, нужно зарегистрироваться в «Дія», выбрать услугу «Получить помощь», ввести номер своего счета в формате IBAN, и ждать уведомления о том, что заявка обработана.
Когда ее можно оформить и получить?
Заявки на получение помощи можно подавать с 14 декабря и по 31 декабря 2020 года. Деньги должны поступить на счет до 31 декабря 2020 года.
Кто может рассчитывать на эту выплату?
На нее могут рассчитывать ФЛП и официально трудоустроенные сотрудники.
Условия для наемных сотрудников:
Основной КВЭД их деятельности относится к тем, на которые влияли карантинные меры. Это — кафе, спортклубы, рестораны, кино, концертные агентства, магазины, торгующие не продуктами, и т.д. Полный список КВЭД есть на сайте Минцифры.
Организация насчитала ЕСВ за III квартал 2020 года.
Средняя зарплата сотрудника не превышает 30 000 грн в месяц за III квартал.
Наемный сотрудник не работает в организации по совместительству.
Условия для ФЛП:
На 31 октября 2020 основной КВЭД ФЛП есть в указанном выше списке.
ФЛП работает более трех месяцев.
ФЛП уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году.
Пользователь не является одновременно ФЛП и наемным сотрудником.
Как узнать, что заявку одобрили?
Если заявка одобрена, у нее в приложении или на портале будет статус «Ожидайте зачисления», т.е. деньги должны прийти на счет до 31 декабря. Если при зачислении будет какая-то ошибка, придет уведомление или письмо с просьбой проверить реквизиты и переподать заявку.