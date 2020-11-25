Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу: 8000 грн для ФЛП и работников, потерявших работу

"Для этого нужно сделать три шага: 1. зайти в приложение "Дія" 2. Ввести данные 3. Номер банковской карты. Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту", - пояснил Зеленский.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника", - отметил президент.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал он.

"Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", - отметил он.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", - подчеркнул он.

"Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных", - сказал он во влоге.