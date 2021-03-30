Помощь бизнесу в «красной» зоне: как получить от государства 8000 гривен

Верховная рада поддержала в целом законопроект №5300 о помощи ФЛП и наемным работникам из-за локдауна в «красных» зонах.
Такое решение на внеочередном заседании во вторник, 30 марта, поддержали 312 нардепов, информирует «Слово и дело
».
В документе сказано, что по 8 тысяч гривен будут выплачивать ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают из-за карантинных ограничений в «красных» зонах. То есть, они были вынуждены временно остановить работу.
С полным списком КВЭДов, которые позволяют претендовать на госпомощь, можно ознакомиться по ссылке
. В целом, речь идет о работе заведений общественного питания, развлекательных и спортивных клубов, торговых точек и культурных центров.
Как получить выплаты через портал «Дія»
- Сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе «Услуги» выбрать «Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам».
- Портал проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда на соответствие условиям получения помощи.
- В заявлении указать: Ф.И.О., дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта.
- Указать адрес регистрации.
- Добавить номер банковского счета по стандарту IBAN;
- Проверить и отправить заполненное заявление.
- Ожидать уведомления о начислении выплат.
Как получить выплату через приложение «Дія»
- Необходимо зайти в приложение и выбрать раздел «Услуги», нажать «Одноразовые пособия». Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда.
- Далее нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидать уведомления об обработке заявления.
Какие сроки подачи заявления
Подать заявление на получение госпомощи нужно в течение 30 дней со дня усиления в регионе карантина.
Как будут начисляться выплаты
- За счет средств государственного бюджета выплачивается 8 тысяч гривен.
- За счет местного бюджета добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления.
Кто не получит компенсации
Среди наемных работников не получат компенсаций те, кто работают по совместительству и чья зарплата за последние три месяца превышает 30 тысяч грн. Также на выплаты не смогут претендовать сотрудники, работодатель которых не уплатил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.
Среди ФЛП компенсацию не получат предприниматели, государственная регистрация которых составляет менее трех месяцев и те, кто оплатил ЕСВ менее чем за шесть месяцев.
Кроме того, выплаты не предусмотрены для лиц, чья деятельность не попала под ограничения и случаи, когда ФЛП являются наемными работниками.
Напомним, по состоянию на 30 марта в «красную» зону карантина входит Житомирская область. Предприниматели Житомира, пострадавшие из-за карантинных ограничений, получат дополнительную компенсацию
из местного бюджета.