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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 5 » 15:30:19

За продажу 6 гвоздик во время карантина на Житомирщине судили предпринимателя

Вчера, 15:58:19 1669 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За продажу 6 гвоздик во время карантина на Житомирщине судили предпринимателя

 В городе Бердичев судили предпринимателя, который нарушил условия карантина. По информации Бердичевского горрайонного суда женщина, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, продала мужчине шесть живых цветов и таким образом совершила правонарушение.

«На суде продавец объяснила, что в своем магазине занимается продажей семян и цветов, и с 28-го марта, с тех по как было разрешено торговать семенами, она продавала только их. В день составления на нее протокола в ее магазине действительно были гвоздики, которые она собиралась выбросить из-за ненадлежащего качества. Однако мужчина-покупатель просто умолял продать ему шесть цветков на похороны. Также предприниматель отметила, что в настоящее время работает только на доставку и не осуществляет продажи из магазина», - говорится в сообщении.

Указано, что суд принял во внимание объяснения женщины и свидетеля, изучил все материалы дела, среди которых - копия добавленного в протокол фотоснимка.

«На нем изображен мужчина с шестью гвоздиками в руках, также видно, что продавец и покупатель были обеспечены средствами защиты, другие покупатели отсутствовали, в магазине осуществлялась продажа семян», - информирует суд.

Учитывая обстоятельства и характер правонарушения, учитывая личность женщины, которая ранее к административной ответственности не привлекалась и имеет тяжелое материальное и семейное положение; ввиду того, что данным правонарушением не был никому причинен ущерб, суд счел возможным признать его малозначительным.

Суд освободил женщину от административной ответственности, объявив устное замечание.
Тэги: ФОП, цветы, суд, Карантин
Комментариев: 7
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:05:03, Вчера [Материал]
+6

Что там с нардепом Тищенко? Когда суд?
Pound
2 Life is life (Pound)   • 16:51:38, Вчера [Материал]
+3

На 1. Який Ви безсердечний, в нардепа сім"я, яку треба годувати, напевно діти, яким потрібно купувати дорогий одяг, самому потрібно купити нову і дорогу машину, а ця жінка- підприємець що, має такі проблеми? В неї все є, а вона нахаба продала гвоздики, та за таке потрібно навіть не уявляю, що зробити ))))))
ОЧЕНЬ
3 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 16:54:59, Вчера [Материал]
+2

Миллиарды воруй - как с гуся вода ! А за 6 гвоздик тебя посадят !
За такую ли власть мы голосовали ?
den2016
4 Деня (den2016)   • 17:15:58, Вчера [Материал]
+2

"Цирк уехал клоуны остались"
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:45:47, Вчера [Материал]
-3

пропагандистский фейк про три колоска воплотился в реальной жизни
куда там Оруэллу....
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:13:27, Вчера [Материал]
+2

Полиция не имеет права составлять протоколы. у них нету полномочий.. А больше и некому...санэпидемстанции нету. 236 ст.
bender123
7 vasya (bender123)   • 20:24:12, Вчера [Материал]
+2

зе избиретельница с бердичева наверное уже передумала..клоуны это весело но не всегда)
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