За продажу 6 гвоздик во время карантина на Житомирщине судили предпринимателя

В городе Бердичев судили предпринимателя, который нарушил условия карантина. По информации Бердичевского горрайонного суда женщина, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, продала мужчине шесть живых цветов и таким образом совершила правонарушение.
«На суде продавец объяснила, что в своем магазине занимается продажей семян и цветов, и с 28-го марта, с тех по как было разрешено торговать семенами, она продавала только их. В день составления на нее протокола в ее магазине действительно были гвоздики, которые она собиралась выбросить из-за ненадлежащего качества. Однако мужчина-покупатель просто умолял продать ему шесть цветков на похороны. Также предприниматель отметила, что в настоящее время работает только на доставку и не осуществляет продажи из магазина»
, - говорится в сообщении
.
Указано, что суд принял во внимание объяснения женщины и свидетеля, изучил все материалы дела, среди которых - копия добавленного в протокол фотоснимка.
«На нем изображен мужчина с шестью гвоздиками в руках, также видно, что продавец и покупатель были обеспечены средствами защиты, другие покупатели отсутствовали, в магазине осуществлялась продажа семян»
, - информирует суд.
Учитывая обстоятельства и характер правонарушения, учитывая личность женщины, которая ранее к административной ответственности не привлекалась и имеет тяжелое материальное и семейное положение; ввиду того, что данным правонарушением не был никому причинен ущерб, суд счел возможным признать его малозначительным.
Суд освободил женщину от административной ответственности, объявив устное замечание.
За такую ли власть мы голосовали ?
куда там Оруэллу....