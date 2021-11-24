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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 24 » 14:24:27

«Отправить нах*р»: судья столичного суда вынес необычное постановление за нарушение карантина

Сегодня, 14:24:27 1023 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Отправить нах*р»: судья столичного суда вынес необычное постановление за нарушение карантина

 Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и "отправил нахер".

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, 3 февраля в 00 час. 40 мин. в Киеве на улице Парковая Дорога, 2 администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года, не приняв меры по своевременному закрытию заведения.

Нарушитель в суд не явился.
 

"Анализируя доказательства по делу с точки зрения их допустимости, объективности и достаточности, при отсутствии каких-либо существенных противоречий считаю вину ЛИЦО_1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КУоАП, доказанной полностью", - говорится в материале.


Наказать нарушителя карантина не удалось, поскольку истек трехмесячный срок со дня фиксации админправонарушения.

Поэтому производство пришлось закрыть.

"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нахер", - отметил судья.

Тэги: курьез, суд, постановление, Карантин
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:16:58, Сегодня [Материал]

Лицо украинского правосудия.
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