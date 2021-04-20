8000 грн для ФОП: как подать заявку через портал «Дія»

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс. грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития громад и территорий.
"Местные громады, которые сейчас находятся в "красной" зоне, должны рассмотреть возможность выплат для ФОПов - дополнительно к гарантированным деньгам от государства", - отметил министр Алексей Чернышев.
Выплаты могут получить ФОпы и наемные сотрудники предприятий, которые понесли убытки от карантина в "красных" зонах. Получить помощь могут ФОПы, чей КВЭД есть в перечне Кабмина
.
Также финансовую помощь могут получить ФОПы-пенсионеры и ФОПы с инвалидностью, освобожденные от уплаты ЕСВ.
Как подать заявку через "Дію"?
- Подать заявление на получение финансовой компенсации в течение 30 дней с того момента, как область, в которой вы живете, оказалась в "красной" зоне.
- Зарегистрироваться на портале или в приложении Дія с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" выбрать "Пенсии, льготы и помощь", затем "Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам".
- Приложение проверит данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие получения выплаты.
- В заявлении нужно указать ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФОП, номер банковского счета IBAN и согласие на обработку данных.
- После подачи заявления выплаты будут начислены на указанный счет IBAN.
Напомним, предприниматели Житомира, пострадавшие из-за карантинных ограничений, получат дополнительную компенсацию
из местного бюджета.