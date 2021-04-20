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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Апрель » 20 » 16:48:58

8000 грн для ФОП: как подать заявку через портал «Дія»

Вчера, 17:01:58 718 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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8000 грн для ФОП: как подать заявку через портал «Дія»

 ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс. грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
 

"Местные громады, которые сейчас находятся в "красной" зоне, должны рассмотреть возможность выплат для ФОПов - дополнительно к гарантированным деньгам от государства", - отметил министр Алексей Чернышев.


Выплаты могут получить ФОпы и наемные сотрудники предприятий, которые понесли убытки от карантина в "красных" зонах. Получить помощь могут ФОПы, чей КВЭД есть в перечне Кабмина.

Также финансовую помощь могут получить ФОПы-пенсионеры и ФОПы с инвалидностью, освобожденные от уплаты ЕСВ.
 

Как подать заявку через "Дію"?

 
  • Подать заявление на получение финансовой компенсации в течение 30 дней с того момента, как область, в которой вы живете, оказалась в "красной" зоне.
  • Зарегистрироваться на портале или в приложении Дія с помощью электронной подписи или BankID.
  • В разделе "Услуги" выбрать "Пенсии, льготы и помощь", затем "Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам".
  • Приложение проверит данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие получения выплаты.
  • В заявлении нужно указать ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФОП, номер банковского счета IBAN и согласие на обработку данных.
  • После подачи заявления выплаты будут начислены на указанный счет IBAN.

Напомним, предприниматели Житомира, пострадавшие из-за карантинных ограничений, получат дополнительную компенсацию из местного бюджета.
Тэги: ФОП, компенсация, Карантин
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