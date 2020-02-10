«Без ФОПов будет #опа»: сегодня в Житомире митинговали предприниматели

Предприниматели Житомира сегодня, 10 февраля, выходили на митинг под стены ОГА. Требование людей: прекратить давление на средний и малый бизнес.
По информации Вголос.Zt
, предприниматели обратились к Владимиру Зеленскому, Кабмину и Верховной Раде Украины с требованием обсуждать все законопроекты, которые их касаются, с представителями малого и среднего бизнеса и отменить налоговое давление и «драконовские» штрафные санкции.
«Председатель таможенной службы, который должен отвечать за борьбу с контрабандой, сегодня рассказывает, что она передается через ФОПов. Интересно получается, правда? Если так дальше будет продолжаться, то стоит ждать инициативы от власти, что каждого, кто смог в Украине иметь свой бизнес, надо расстрелять»
, - сказал один из организаторов акции, председатель общественного союза «Всеукраїнський комітет розвитку і захисту бізнесу «Відсіч» Сергей Зайцев.
Заметим, что к митингующим никто из представителей власти не вышел.
ФОТО: Вголос.Zt
https://ukr.lb.ua/economics/2019/10/25/440657_oksana_markarova_tsil_shchodo_40.html
Ви ще забули додати, що якщо таки пропхнуть впровадження РРО (касових апаратів) для малого бізнесу і через податкові перевірки його таки задавлять, то великі мережі, які залишаться на ринку, тупо домовляться між собою і піднімуть ціни, наскільки я чув, на 10-30%.
Монополія вона така.
Нам надоело пахать на иностранцев. Мы уже подготовили территорию и готовы принять "особо отличившихся житомирских чиновников", на перевоспитание трудом.
Набираем штат. Присылайте свои портфолио.
ЗЫ: за последнее время отказал в финансовой помощи трем учреждениям, у нас государство богатое пусть выкручивается
https://hvylya.net/interview/economics2/kak-i-kakie-nalogi-platjat-v-polshe-vzgljad-ukrainskogo-buhgaltera.html
- Італія
https://www.facebook.com/bizcom.com.ua/photos/a.342838596191950/735788043563668/?type=3&__tn__=H-R
- Польща
https://hvylya.net/interview/economics2/kak-i-kakie-nalogi-platjat-v-polshe-vzgljad-ukrainskogo-buhgaltera.html
- Барселона
https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/1451713161657723/
"Не может быть бизнесом самозанятость с оборотом в 2 млн гривен, и заработком в очень хорошем случае 200-300 000 в год.
Какой же это бизнес, если ты горбатишься с утра до вечера ( ненормированный рабочий день) а домой приносишь от силы в месяц 10-15 000 гр, при этом в соседней Польше отработав свои 8-10 часов ты можешь принести чистыми такую же сумму но после вычетов на питание и проживание.
ФОП это счастье для Украины, когда остались сумасшедшие которые хотят чем-то заниматься беря все риски на себя. Это 100% самозанятость."