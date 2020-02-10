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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 10 » 17:46:54

«Без ФОПов будет #опа»: сегодня в Житомире митинговали предприниматели

Сегодня, 17:12:54 1281 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Без ФОПов будет #опа»: сегодня в Житомире митинговали предприниматели

 Предприниматели Житомира сегодня, 10 февраля, выходили на митинг под стены ОГА. Требование людей: прекратить давление на средний и малый бизнес.

По информации Вголос.Zt, предприниматели обратились к Владимиру Зеленскому, Кабмину и Верховной Раде Украины с требованием обсуждать все законопроекты, которые их касаются, с представителями малого и среднего бизнеса и отменить налоговое давление и «драконовские» штрафные санкции.

«Председатель таможенной службы, который должен отвечать за борьбу с контрабандой, сегодня рассказывает, что она передается через ФОПов. Интересно получается, правда? Если так дальше будет продолжаться, то стоит ждать инициативы от власти, что каждого, кто смог в Украине иметь свой бизнес, надо расстрелять», - сказал один из организаторов акции, председатель общественного союза «Всеукраїнський комітет розвитку і захисту бізнесу «Відсіч» Сергей Зайцев.

Заметим, что к митингующим никто из представителей власти не вышел.



ФОТО: Вголос.Zt
Тэги: Житомир, ФОП, митинг, бизнес
Комментариев: 15
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:53:48, Сегодня
0

В Киеве митингуйте.
Vvvetal
2 Vetal (Vvvetal)   • 18:18:00, Сегодня
-1

прокращення від зЄ, ви зробили це разом!
google
3 Гугиль (google)   • 18:48:06, Сегодня
+3

Скоро догоним Пакистан
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:02:36, Сегодня
+1

Это же как крепко желание халявы в торгашах засело... Нет, ребята, налоги вы платить будете!
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 21:52:54, Сегодня
-1

Це не відповідає дійсності, сама міністр фінансів Маркарова визнала, що примус малого бізнесу поставити РРО не призведе до збільшення зібраних податків, просто великий бізнес хоче передавити малих конкурентів, ось і все: "Ми не очікуємо від цього додаткових надходжень і не заради них це робили, а для того, щоб справжній малий бізнес вів свої справи прозоро, не витрачаючи на це додаткових ресурсів."
https://ukr.lb.ua/economics/2019/10/25/440657_oksana_markarova_tsil_shchodo_40.html
FED8
5 FED8 (FED8)   • 19:36:48, Сегодня
0

Полудурки вы . Те которые написали отзывы . У меня магазин . Я плачу в пенсионный за продавцов , подоходный налог и другое . Сижу на 20 процентов . Введут кассу - закроюсь . Там стукачество , вводить артикулы . Каждый день по несколько сот . Значит нужно людей набирать для этого и им платить . Уеду в Польшу . А вы тут устраивайте соревнование у кого кращий прапор . А я здесь не буду платить налоги . Будут задержки пенсий . ВЫ идиоты почему не устраиваете митинг по поводу больших зарплат чиновников . Глава апеляционного суда мильон , Бунечко захотел 200000 в месяц . Ну так живите на свои 4000 в месяц и не квакайте
viewer
11 Name Surname (viewer)   • 21:58:13, Сегодня
0

На 6
Ви ще забули додати, що якщо таки пропхнуть впровадження РРО (касових апаратів) для малого бізнесу і через податкові перевірки його таки задавлять, то великі мережі, які залишаться на ринку, тупо домовляться між собою і піднімуть ціни, наскільки я чув, на 10-30%.
Монополія вона така.
garold
14 Кonstantin (garold)   • 23:01:23, Сегодня
0

Чё в Польше нет кассовых аппаратов?
Semen1952
6 Semen (Semen1952)   • 20:29:36, Сегодня
-1

Скоро Парламент примет решение о передаче тюрем и колоний в частные руки.
Нам надоело пахать на иностранцев. Мы уже подготовили территорию и готовы принять "особо отличившихся житомирских чиновников", на перевоспитание трудом.
Набираем штат. Присылайте свои портфолио.
waawz
7 Vlad (waawz)   • 21:30:23, Сегодня
-3

твари, нищеброды и ублюдки, пишущие коментарии, попались бы вы мне лично я бы вас сцыкопихоту покалечил бы каждого второго, вам еще боком вылезут законы против фопов. Мы проживем в любой стране мы предприниматели и в отличии от вас пидоров, Мы хозяева своей жизни. Призываю фопов валить с этой страны, прекратить жертвовать деньги на дорогие операции, давать деньги волонтерам заниматься благотворительностью и давать деньги на ато, вот такой протест нужен!!!!А вы суки продавайте землю и живите в рабстве.
ЗЫ: за последнее время отказал в финансовой помощи трем учреждениям, у нас государство богатое пусть выкручивается
ztvic
8 ztvic (ztvic)   • 21:39:45, Сегодня
+2

Все правильно. Барыги не пройдут. Или платишь налоги здесь или вали в другую страну и попробуй там в конвертах делать бизнес. Пол страны торгашей и перекупщиков
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10 Name Surname (viewer)   • 21:55:42, Сегодня
+1

Не переживайте, вже валять і повертатися не збираються
https://hvylya.net/interview/economics2/kak-i-kakie-nalogi-platjat-v-polshe-vzgljad-ukrainskogo-buhgaltera.html
viewer
12 Name Surname (viewer)   • 21:59:55, Сегодня
0

Ну а тепер до питання, як воно з цими касовими апаратами в адекватних країнах:
- Італія
https://www.facebook.com/bizcom.com.ua/photos/a.342838596191950/735788043563668/?type=3&__tn__=H-R
- Польща
https://hvylya.net/interview/economics2/kak-i-kakie-nalogi-platjat-v-polshe-vzgljad-ukrainskogo-buhgaltera.html
- Барселона
https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/1451713161657723/
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13 Name Surname (viewer)   • 22:32:40, Сегодня
+1

ФОПи це самозаняті люди, а не бізнесмени.
"Не может быть бизнесом самозанятость с оборотом в 2 млн гривен, и заработком в очень хорошем случае 200-300 000 в год.

Какой же это бизнес, если ты горбатишься с утра до вечера ( ненормированный рабочий день) а домой приносишь от силы в месяц 10-15 000 гр, при этом в соседней Польше отработав свои 8-10 часов ты можешь принести чистыми такую же сумму но после вычетов на питание и проживание.

ФОП это счастье для Украины, когда остались сумасшедшие которые хотят чем-то заниматься беря все риски на себя. Это 100% самозанятость."
garold
15 Кonstantin (garold)   • 23:08:29, Сегодня
0

Как то всё у вас однобоко,фопы то,фопы,сё а сколько доходов этих так называемых самозанятых в тени?
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