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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 31 » 09:37:56

«Карантинная» помощь: ФЛП и наемным сотрудникам уже выплатили почти 3 млрд гривен

Сегодня, 09:49:34 537 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Карантинная» помощь: ФЛП и наемным сотрудникам уже выплатили почти 3 млрд гривен

 Более 350 тысяч ФЛП и наемных работников получили единовременную материальную "карантинную" помощь - а это 2,8 млрд грн. Всего для выплат предусмотрены расходы в размере 8,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
 

"Как и обещали, все те люди, которые подали заявку на программу до 21 декабря, уже сегодня, то есть еще до Нового года, получили деньги. А это более 350 тыс. человек и более 2,8 млрд грн. Те заявители, которые подавались позже, получат средства уже в новом году", - цитирует пресс-служба слова министра Игоря Петрашко.


Министр также пояснил, почему сумма поддержки составляет именно 8 тыс. грн. Учитывалось несколько ключевых факторов - средняя заработная плата по Украине (11 900 грн) и расчетный период локдауна (2 недели).
 

"8 тыс. грн - это адекватная сумма компенсации. Учитывая, что она не облагается, и это практически чистый доход. Если предприниматель, маленький ФОП, имеет 10 наемных работников, то размер выплат составит 88 тысяч, то есть 10 работников и сам ФОП будет иметь по 8 тыс. грн. Это достойная сумма за две недели простоя. Январь в Украине традиционно очень спокоен, когда многие люди не работают, берут отпуска, поэтому мы считаем, что влияние на экономику будет минимальным", - подчеркнул Петрашко.


Отмечается, что по состоянию на 30 декабря на получение единовременной материальной помощи в сумме 8 тыс. грн подано 459 221 заявок.

31 декабря - последний день подачи заявки на получение 8000 грн. По ссылке инструкция, как это сделать.
Тэги: ФЛП, помощь, локдаун
Комментариев: 2
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 11:16:33, Сегодня [Материал]
0

ДАЛИ 8 , ЗАБРАЛИ 12 НОРМ ЧО. ПОДИТКИ Ж НЕ ВІДМІНЯЛИ, НАВІЩО
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 11:56:11, Сегодня [Материал]
+1

у пенсів забрали, ФОПам дали...
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