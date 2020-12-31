«Карантинная» помощь: ФЛП и наемным сотрудникам уже выплатили почти 3 млрд гривен

"Как и обещали, все те люди, которые подали заявку на программу до 21 декабря, уже сегодня, то есть еще до Нового года, получили деньги. А это более 350 тыс. человек и более 2,8 млрд грн. Те заявители, которые подавались позже, получат средства уже в новом году", - цитирует пресс-служба слова министра Игоря Петрашко.

"8 тыс. грн - это адекватная сумма компенсации. Учитывая, что она не облагается, и это практически чистый доход. Если предприниматель, маленький ФОП, имеет 10 наемных работников, то размер выплат составит 88 тысяч, то есть 10 работников и сам ФОП будет иметь по 8 тыс. грн. Это достойная сумма за две недели простоя. Январь в Украине традиционно очень спокоен, когда многие люди не работают, берут отпуска, поэтому мы считаем, что влияние на экономику будет минимальным", - подчеркнул Петрашко.