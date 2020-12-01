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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 1 » 14:43:12

Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

Вчера, 14:51:12 987 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

 Верховная Рада 1 декабря поддержала законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Так, за законопроект №4439 проголосовали 319 нардепов. Соответствующее решение приняли на заседании совета, сообщает 24 канал.

В первом чтении проект поддержали 320 депутатов.
 

Что предусматривает законопроект

 
  • Отсрочка с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года применения кассовых аппаратов для ФЛП.
  • Отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
  • Отмена механизма компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.
  • Применение сниженных штрафов за нарушение отдельных требований по использованию РРО до 1 января 2022 года.
  • Кроме того, проект вводит понятие "дистанционные услуги".


Что этому предшествовало


Ранее Рада провалила голосование за законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП. В голосовании за основу против выступили 228 нардепов.

Предприниматели возмутились таким решением и вышли на протест под Раду. Тогда президент Владимир Зеленский подал новый законопроект об отсрочке РРО.
Тэги: ФЛП, Рада, кассовые аппараты
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:31:42, Вчера [Материал]
-1

Рада пускай ещё и короновирус отменит. В прошлом году от туберкулёза умерло более 90 тысяч. А от короны сколько? Выборы в США уже закончились.. письмами ненадо отсылать голоса. но наши и не только наши чиновники вкусили запретный плод....запрещать. зарабатывать, воровать безнаказанно. люди голодают, а чиновники свечу от голодомора ставят. Лечится денег нету . По Конституции чиновники уже не живут. нагайкой вас!. нагайкой! Чтобы шкура трещала.
garold
2 Кonstantin (garold)   • 18:39:34, Вчера [Материал]
0

Ты где цифры берёшь,то у тебя кишки человека по 13 метров,то от туберкулёза мрут по 90 тыщ.,фейкомётчик чтоли ...
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:10:23, Сегодня [Материал]
0

Тебя интересует сколько у человека метров кишок? А Петю Ярмака интересует, где взять деньги на ежедневный инсулин и лекарства, поэтому и ружье свое продает. Напоминаю житомирянам, что полицейские патрульной полиции избивали палкой закованного в наручники человека (водителя), не стесняясь людей в парке. После чего ему вырезали 70 см кишок, поджелудочную железу, желчный пузырь, сшили печень. а преступники не понесли до сих пор уголовной отвественности. Патрульная полиция скрывает их имена, ДБР не расследует это дело, всячески покрывают их, вообщем, закона в Стране нет. А вам лишь бы отвлечь людей от насущных проблем. ФОПам не отменили кассовые аппараты, а перенесли их введение на год. Потому что народ восстал. Сейчас его в короновирусную банку засунут на два-три месяца, и посмотрят, будет ли народ молчать или нет. И что самое главное, они видят - все молчат. Обратите внимание на Францию - все города восстали, законопослушные немцы тоже бастуют. Потому что "соросята" и "клинтониты" и всякая нечисть извращенная от старости совсем с ума посходили. Родшильду два раза сердце меняли и три раза печень - так жить хочет , падла. Чиновники на местах пользуются короновирусными ограничениями - кайфуют от этого. Закрылись в зданиях и никого не пускают, и зарплату за наши налоги получают. А вот если бы их всех отправить, как народ, в "лохдаун" то , скорее всего, пандемия сразу бы закончилась. Потому что все жрать хотят. А почему они должны получать нашу зарплату, когда народ дома сидит? Почему? Придешь в учреждение, а они говорят - "у нас карантин, мы не принимаем" Чиновничье шобло сделало себе удовольствие. Разнообразные вирусы были, есть и будут. но, когда из болезни делают нагайку , инструмент порабощения для людей, причем всех людей, это уже огромная проблема.
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 21:12:20, Вчера [Материал]
0

Хороше відео, чому ФОПи проти цієї "реформи"
https://youtu.be/9JXP0JxOBpk?t=1270
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 22:27:13, Вчера [Материал]
0

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