Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

Верховная Рада 1 декабря поддержала законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.
Так, за законопроект №4439 проголосовали 319 нардепов. Соответствующее решение приняли на заседании совета, сообщает 24 канал
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В первом чтении проект поддержали 320 депутатов.
Что предусматривает законопроект
- Отсрочка с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года применения кассовых аппаратов для ФЛП.
- Отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
- Отмена механизма компенсации покупателям из-за жалоб о нарушении порядка проведения расчетных операций.
- Применение сниженных штрафов за нарушение отдельных требований по использованию РРО до 1 января 2022 года.
- Кроме того, проект вводит понятие "дистанционные услуги".
Что этому предшествовало
Ранее Рада провалила голосование за законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП. В голосовании за основу против выступили 228 нардепов.
Предприниматели возмутились таким решением и вышли на протест под Раду. Тогда президент Владимир Зеленский подал новый законопроект об отсрочке РРО.
https://youtu.be/9JXP0JxOBpk?t=1270