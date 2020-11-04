В Житомирской области могут расширить границы заповедника «Древлянский»

Заповедник "Древлянський", который находится в пределах Народичского района Житомирской области, может увеличить свою площадь на 4200 га. Соответствующее решение 4 ноября принял Кабинет министров.
"Отныне заповедник сможет обеспечить разработку проекта землеустройства и оформить право постоянного пользования земельными участками"
, - информирует Правительственный портал
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Речь идет о 1500 га земли государственной собственности в зоне отчуждения и зоне безусловного отселения территории, и 2700 га лесов, находящихся в государственной собственности.
Что известно о заповеднике
Природный заповедник "Древлянский" - природоохранная территория, расположенная к югу и востоку от пгт Народичи, вдоль реки Уж. Площадь заповедника сейчас составляет 30872,84 га.
Заповедник был создан в декабре 2009 года. Территория заповедника охватывает значительные площади лесов, сильно загрязненных радионуклидами.
Там представлено более 800 видов растений, а это 53% флоры украинского Полесья, около 20 из них занесены в Красную и Зеленую книги Украины. Фауна объекта – это более 250 видов млекопитающих, птиц, рыб и земноводных. Часть из них охраняется Красной книгой и Бернской конвенцией.
В апреле 2020 года заповедник "Древлянский" существенно пострадал от масштабных пожаров
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