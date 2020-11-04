Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04.11.2020    19:38:27
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 4 » 16:31:56

В Житомирской области могут расширить границы заповедника «Древлянский»

Сегодня, 16:45:56 256 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области могут расширить границы заповедника «Древлянский»

 Заповедник "Древлянський", который находится в пределах Народичского района Житомирской области, может увеличить свою площадь на 4200 га. Соответствующее решение 4 ноября принял Кабинет министров.

"Отныне заповедник сможет обеспечить разработку проекта землеустройства и оформить право постоянного пользования земельными участками", - информирует Правительственный портал.

Речь идет о 1500 га земли государственной собственности в зоне отчуждения и зоне безусловного отселения территории, и 2700 га лесов, находящихся в государственной собственности.
 

Что известно о заповеднике


Природный заповедник "Древлянский" - природоохранная территория, расположенная к югу и востоку от пгт Народичи, вдоль реки Уж. Площадь заповедника сейчас составляет 30872,84 га.

Заповедник был создан в декабре 2009 года. Территория заповедника охватывает значительные площади лесов, сильно загрязненных радионуклидами.

Там представлено более 800 видов растений, а это 53% флоры украинского Полесья, около 20 из них занесены в Красную и Зеленую книги Украины. Фауна объекта – это более 250 видов млекопитающих, птиц, рыб и земноводных. Часть из них охраняется Красной книгой и Бернской конвенцией.

В апреле 2020 года заповедник "Древлянский" существенно пострадал от масштабных пожаров.
Тэги: заповедник, Житомирская область
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus