Введены новые дорожные стандарты: водителей заставят ездить медленнее

Водители в Житомире уже в скором времени будут ездить медленнее. Это произойдет в рамках изменений, которые придут с новыми дорожными стандартами.

В Укравтодоре придумали, как заставить водителей снизить скорость на дорогах, чтобы уменьшить аварийность. До сих пор на дорогах были кольцевые развязки, шумовые полосы, возвышенные пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и "лежачие полицейские". Об этом сообщает Укравтодор.

Теперь к ним добавятся:

островки безопасности,

бордюрные расширения,

чокеры,

разделительные полосы.



Нововведения на дорогах (фото: ukravtodor.gov.ua)



Стоит отметить, что чокеры - это специальное расширение тротуара с двух сторон проезжей дороги. Эти расширения находятся не друг против друга, а на некотором расстоянии – вдоль дороги. Они применяются, чтобы снизить скорость автомобиля. При этом чокер – более современное устройство, по сравнению с "лежачим полицейским" и широко используется в Европе.

Из-за новых "препятствий" на дороге водители смогут выработать постоянную скорость. Они не будут постоянно разгоняться и тормозить, создавая аварийную ситуацию на дорогах.

Изменения вступили в силу с 1 ноября 2020 года.



Ошибки, которые могут привести водителей к серьезным авариям

Все водители допускают ошибки за рулем. Это касается и новичков без опыта, и автомобилистов со стажем. Однако специалисты составили список ошибок, которые совершают практически все водители и именно они могут привести к серьезным ДТП и смертельным трагедиям.

Как сообщают в ТСН, знание самых распространенных ошибок водителей поможет переоценить стиль вождения и избежать аварий.

Многие водители не обращают внимание на другие машины, которые выезжают из прилегающих дорог и полос. Автомобилисты летят по главной дороге на большой скорости и часто создают препятствие для тех, кто пытается перестроиться в другую полосу. Это становится причиной аварий.

Во время движения водители часто отвлекаются на смартфоны. Особо опытные успевают писать сообщения, изучать социальные сети или заниматься поиском музыки – все это на ходу. Это приводит к тому, что они сильно отвлекаются от дорожного движения и того, что происходит вокруг.

Еще одна частая ошибка – несоблюдение дистанции между автомобилями. Неоднократно аварии происходили именно из-за того, что участники дорожного движения вплотную приближались друг к другу. А этот маневр очень опасен, особенно на трассах за городом.

Ошибка, которую совершают многие водители – неправильное торможение в повороте. Водители въезжают в поворот на полной скорости, а потом начинают тормозить в самой крутой точке и проходят ее очень медленно. Это очень вредно для подвески и шаровых опор машины, и кроме того – может закончиться крутым заносом.