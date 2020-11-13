Амбулатории в Житомире с завтрашнего дня будут работать без выходных

«В связи с большой нагрузкой на семейных врачей и большим количеством обращений в поликлиники и амбулатории решено работать в выходные и праздничные дни, начиная с 14 ноября, с 9:00 до 18:00. Обязательно будут дежурить врачи, которые смогут осмотреть и оказать медицинскую помощь. Если ваш семейный врач дежурит в это время, то вас примет другой врач», - сообщила Мисюрова.

«Когда семейный врач осматривает человека, то он физически не может взять трубку. Есть врачи, которые потом перезванивают, но пациент хочет иметь контакт со своим врачом, то желательно узнавать часы приема и звонить в другое время. Если невозможно дозвониться - есть телефон контакт-центра ЦПМСД, там скажут как действовать. Если нужно осмотреть пациента, сделать рентгенологическое обследование - в таком случае надо обращаться в амбулаторию, для этого мы хотим пролонгировать время на выходные. Также на выходные можно будет сдавать ИФА-тесты и делать забор на ПЦР», - рассказала заместитель мэра.

«Сейчас есть неконтролируемый прием антибактериальных препаратов без назначения врача. Это большая угроза в дальнейшем лечении, потому что принимают даже антибиотики резерва (лекарственные средства «последней надежды», которые используют только в самых тяжелых случаях, когда все другие возможности исчерпаны - ред.), а затем уже организм нечувствителен к другим препаратам. COVID-19 - это вирусная инфекция, при легком и среднем течении болезни нужно только симптоматическое лечение, жаропонижающие препараты и режим, прописанный врачом. Если есть осложнения в виде одышки, плохого самочувствия - надо обращаться к врачу, при возможности померить сатурацию (уровень кислорода в крови) пульсоксиметром. Если легкое или среднее течение болезни, то надо находиться на амбулаторном лечении, потому что госпитализация в больницу - это тоже угроза внутренней больничной инфекции», - отметила Мария Мисюрова.