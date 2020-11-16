Под завалами мусора в собственной квартире погиб житомирянин

"Выяснилось, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже, из окон которой выходил дым. Но попасть внутрь спасатели сразу не смогли, ведь открыть входную дверь им мешали кучи мусора, который был наскладирован по всему помещению", - говорится в сообщении.