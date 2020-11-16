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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 16 » 10:09:44

Под завалами мусора в собственной квартире погиб житомирянин

Вчера, 10:39:44 1344 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под завалами мусора в собственной квартире погиб житомирянин

 В Житомире во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины. События разворачивались 15 ноября в пятиэтажном доме по ул. Небесной сотни, 40.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
 

"Выяснилось, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже, из окон которой выходил дым. Но попасть внутрь спасатели сразу не смогли, ведь открыть входную дверь им мешали кучи мусора, который был наскладирован по всему помещению", - говорится в сообщении.


Разобрав мусор, пожарные в аппаратах на сжатом воздухе зашли в квартиру. Во время тушения пожара в комнате они обнаружили хозяина жилья в бессознательном состоянии.

Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.

"В результате чрезвычайного происшествия огонь уничтожил мусор в квартире на площади 15 кв. м. Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами", - отмечают спасатели.
Тэги: квартира, Житомир, пожар
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