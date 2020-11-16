Под завалами мусора в собственной квартире погиб житомирянин

В Житомире во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины. События разворачивались 15 ноября в пятиэтажном доме по ул. Небесной сотни, 40.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Выяснилось, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже, из окон которой выходил дым. Но попасть внутрь спасатели сразу не смогли, ведь открыть входную дверь им мешали кучи мусора, который был наскладирован по всему помещению", - говорится в сообщении.
Разобрав мусор, пожарные в аппаратах на сжатом воздухе зашли в квартиру. Во время тушения пожара в комнате они обнаружили хозяина жилья в бессознательном состоянии.
Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины.
"В результате чрезвычайного происшествия огонь уничтожил мусор в квартире на площади 15 кв. м. Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами"
, - отмечают спасатели.