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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 16 » 12:07:47

Проголосовала вместо своего сына: на Житомирщине будут судить секретаря избирательной комиссии

Вчера, 12:24:47 594 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Проголосовала вместо своего сына: на Житомирщине будут судить секретаря избирательной комиссии

 В Житомирской области на местных выборах, которые проходили 25 октября, секретарь избирательной комиссии проголосовала вместо другого человека - своего сына. За содеянное ей грозит лишение свободы.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
 

"В день голосования, 25 октября, в полицию обратился один из кандидатов на должность поселкового головы с сообщением, что заметил, как секретарь местной участковой избирательной комиссии вбрасывает в урну несколько бюллетеней, вероятно нарушая законодательства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоград волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали все обстоятельства", - говорится в сообщении.


В ходе расследования было установлено, что жительница Новоград-Волынского района, работая секретарем УИК и находясь на избирательном участке, самостоятельно получила бюллетени за себя и своего сына. Женщина проголосовала за обоих и бросила бюллетени в избирательную урну.

Женщине уже объявили подозрение в совершении уголовного преступления. Согласно действующему законодательству такое деяние, совершенное членом избирательной комиссии, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
Тэги: нарушение, выборы, Житомирщина, голосование
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