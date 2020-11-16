Проголосовала вместо своего сына: на Житомирщине будут судить секретаря избирательной комиссии

"В день голосования, 25 октября, в полицию обратился один из кандидатов на должность поселкового головы с сообщением, что заметил, как секретарь местной участковой избирательной комиссии вбрасывает в урну несколько бюллетеней, вероятно нарушая законодательства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоград волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали все обстоятельства", - говорится в сообщении.