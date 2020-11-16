Проголосовала вместо своего сына: на Житомирщине будут судить секретаря избирательной комиссии

В Житомирской области на местных выборах, которые проходили 25 октября, секретарь избирательной комиссии проголосовала вместо другого человека - своего сына. За содеянное ей грозит лишение свободы.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"В день голосования, 25 октября, в полицию обратился один из кандидатов на должность поселкового головы с сообщением, что заметил, как секретарь местной участковой избирательной комиссии вбрасывает в урну несколько бюллетеней, вероятно нарушая законодательства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоград волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали все обстоятельства", - говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что жительница Новоград-Волынского района, работая секретарем УИК и находясь на избирательном участке, самостоятельно получила бюллетени за себя и своего сына. Женщина проголосовала за обоих и бросила бюллетени в избирательную урну.
Женщине уже объявили подозрение в совершении уголовного преступления. Согласно действующему законодательству такое деяние, совершенное членом избирательной комиссии, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.