Житомир отметит День Достоинства минутой молчания и возложением цветов

20 ноября во Житомире ко Дню Достоинства и Свободы приурочен ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Из-за пандемии и карантина в городе не будет массового отмечания, а все мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических правил.
Площадь имени Королева, 16:00
- минута молчания;
- возложение цветов и возложение свечей к памятному знаку Героям Небесной Сотни;
- исполнение Гимна Украины (сводный военный оркестр в составе духового оркестра Житомирского военного института имени С.П. Королева и оркестра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады).
«Аллея Славы» на площади Соборной, 16:30
День Достоинства и Свободы
- минута молчания;
- возложение цветов к мемориальным стендам погибших воинов АТО/ООС;
- исполнения Гимна Украины.
– праздник в Украине, который отмечается каждый год 21 ноября в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года). Является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом Президента Виктора Януковича. 13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.
Это чем же лучших? ))