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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 19 » 14:02:53

Житомир отметит День Достоинства минутой молчания и возложением цветов

Сегодня, 14:22:53 528 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир отметит День Достоинства минутой молчания и возложением цветов

 20 ноября во Житомире ко Дню Достоинства и Свободы приурочен ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Из-за пандемии и карантина в городе не будет массового отмечания, а все мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических правил.
 

Площадь имени Королева, 16:00

 
  • минута молчания;
  • возложение цветов и возложение свечей к памятному знаку Героям Небесной Сотни;
  • исполнение Гимна Украины (сводный военный оркестр в составе духового оркестра Житомирского военного института имени С.П. Королева и оркестра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады).


«Аллея Славы» на площади Соборной, 16:30

 
  • минута молчания;
  • возложение цветов к мемориальным стендам погибших воинов АТО/ООС;
  • исполнения Гимна Украины.

День Достоинства и Свободы – праздник в Украине, который отмечается каждый год 21 ноября в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года). Является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом Президента Виктора Януковича. 13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.
Тэги: День Достоинства, Житомир
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 15:30:30, Сегодня [Материал]
+5

жесть какой памятник ржавый, тем кто на перевороте поднялся, естественно праздник
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:08:02, Сегодня [Материал]
-3

Погибло масса людей...причём самых лучших сынов этой Страны! погибли и на Майдане и на фронте.. а у власти остались теже. что были при Януковиче. Пример депутат Мойсеев г. Житомир. заступнык Дебоя. революция его пинками выкинула. а он перекрасился и возглавил БПП, теперь в Пропозыции. и таких полный сессионный зал. Пи.ды им чтоли олтвалить?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:35:53, Сегодня [Материал]
+1

"самых лучших сынов этой Страны"
Это чем же лучших? ))
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 20:54:52, Сегодня [Материал]
0

а смолоскипна хода?
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