На тротуарах в центре Житомира станет меньше автомобилей

В Житомире для безопасности пешеходов на улице Большой Бердичевской установят антипарковочные полусферы. Они не позволят водителям оставлять свoи автомобили на пешеходной зоне.
Соответствующее решение было принято на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения.
"За нарушение ПДД - движение транспорта по тротуарам по ул. Большая Бердичевская в направлении площади Соборной, городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла коллегиальное решение ограничить свободный доступ транспорта на тротуар"
, - сообщила на своей Facebook-странице член комиссии Дина Корчевная
.
Уже сегодня КП "Управление автомобильных дорог" должно установить на тротуаре бетонные препятствия на тротуаре, напротив Автодорожного колледжа.
по тротуарам запрещено движение, стоянка на тротуаре не запрещена. При соблюдении норм для прохода пешеходов. на фотках водители эти нормы соблюдают.