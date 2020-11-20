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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 20 » 11:58:52

На тротуарах в центре Житомира станет меньше автомобилей

Сегодня, 12:10:52 2112 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На тротуарах в центре Житомира станет меньше автомобилей

 В Житомире для безопасности пешеходов на улице Большой Бердичевской установят антипарковочные полусферы. Они не позволят водителям оставлять свoи автомобили на пешеходной зоне.

Соответствующее решение было принято на заседании Городской комиссии по безопасности дорожного движения.

"За нарушение ПДД - движение транспорта по тротуарам по ул. Большая Бердичевская в направлении площади Соборной, городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла коллегиальное решение ограничить свободный доступ транспорта на тротуар", - сообщила на своей Facebook-странице член комиссии Дина Корчевная.

Уже сегодня КП "Управление автомобильных дорог" должно установить на тротуаре бетонные препятствия на тротуаре, напротив Автодорожного колледжа.

Тэги: автомобили, Житомир, парковка, тротуар
Комментариев: 5
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 13:09:15, Сегодня [Материал]
+6

Це то добре! А що наша поліція? Так і не буде нічого робити? Вся Бердичивська уставлена машинами. Проїхати важко. Паркуються хто де бачить? Евакуатори стоять без роботи бо поліція нічого не робить!
Forkop
2 Дима (Forkop)   • 13:25:32, Сегодня [Материал]
+3

Щодо поліції - так, повна бездіяльність. Але тут винне наше законодавство. Кого притягувати до відповідальності? Порушник той - кто припаркував авто в такому місці. А як довести? Ніяк. Тому треба вносити зміни в законодавство, виносити постанови, і на тому все. Хай власник авто думає - він порушував, чи той кто користувався авто. Але штраф сплатити повинен. Тоді і будуть думати як паркуватися!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:16:58, Сегодня [Материал]
-3

член кломиссии - баран
по тротуарам запрещено движение, стоянка на тротуаре не запрещена. При соблюдении норм для прохода пешеходов. на фотках водители эти нормы соблюдают.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:35:44, Сегодня [Материал]
-2

И на какой улице теперь будут стоять эти машины?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:37:17, Сегодня [Материал]
0

У меня из окна видно остановку. Иногда по 4 машины на ней стоят, мимо проезжает полиция - ноль внимания.
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