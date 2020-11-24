Житомиряне могут бесплатно пройти экспресс-тест на гепатит С и ВИЧ

В Житомире с 20 по 27 ноября всех желающих бесплатно протестируют на наличие в организме гепатита С и вируса иммунодефицита человека.
Как пояснили "ЖЖ
" в мэрии, тестирование горожан проходит в рамках проекта "Европейская неделя тестирования".
"Почти миллион украинцев не знают, что имеют в своем организме вирус гепатита С. Еще 60 000 - не знают о своем ВИЧ-статусе. Задача Европейской недели тестирования - напомнить людям о заболевании ВИЧ и вирусных гепатитах. И самым действенным инструментом борьбы с этими заболеваниями является тестирование", - информирует горсовет.
Своевременное обнаружение вирусов в организме гарантирует наименьший вред вашему здоровью. Ведь чем раньше вирус найден, тем быстрее человек попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.
"Сейчас полностью излечиться от ВИЧ невозможно. Однако, современная антиретровирусная терапия гарантирует полноценную и здоровую жизнь всем людям, имеющим ВИЧ"
, - сообщили в Центре общественного здоровья.
Сделать быстрый тест на ВИЧ и вирусные гепатиты в Житомире можно в:
- Житомирской центральной городской больницы №1;
- Областном центре крови;
- Поликлинике центральной городской больницы №2;
- Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом.