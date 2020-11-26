Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 26.11.2020    22:03:15
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 26 » 17:14:36

Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Сегодня, 17:14:36 1006 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

 Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

Об этом Бойко заявил во время своего первого брифинга после назначения, сообщает Finance.ua.
 

«Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день, в том числе в информ-поле, присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения», – сказал он.


По его словам, по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электрическую энергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку. 

В Украине средневзвешенная стоимость транспортировки электроэнергии от станции до здания, включая тариф на передачу НЭК «Укрэнерго», тариф оператора системы распределения и тариф на поставку от поставщика, составляет 1 гривна 03 копейки за кВт-ч.
 

«Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» продают электроэнергию для «Гарантированного покупателя» по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка», – пояснил глава ведомства.


Сколько сейчас платим за электроэнергию


В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

Для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.
Тэги: электроэнергия, тарифы
Комментариев: 8
Pound
1 Life is life (Pound)   • 17:21:10, Сегодня [Материал]
+6

Правильно повишайте, а то Ахметов напевно вже з голоду здихає. Це просто п....ц.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:07:24, Сегодня [Материал]
-3

хоспади, так вы ж рыночек строите 30 рочкив
не нравицца Ахметов - покупайте у зелёных в 10 раз дороже
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:27:09, Сегодня [Материал]
+2

Засуньте себе эту лампочку себе в жопу, Зеублюдки!
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 17:53:57, Сегодня [Материал]
0

Засунуть лампочку себе в жопу должны в первую очередь дегенераты и олигофрены голосовавшие за эту власть на президенских и парламентских выборах (плюс электорат шоколадного борова и львовского певца на корпоративах).
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 18:10:33, Сегодня [Материал]
-2

таки да, Зеклоун тут особо не виноват
они выхаркивают зелёные тарифы от Яныка и рыночек електрики от кроля....
З.Ы. у проебалтов електрика недавно подорожала на 40%
DomA
4 Владимир (DomA)   • 17:55:07, Сегодня [Материал]
+1

все буде ДТЕК!
Житич
7 Василий (Житич)   • 19:29:26, Сегодня [Материал]
-3

А предложил повысить цены на электроэнергию Юрий Бойко- ярый регионал, нынешний ОПЗЖоповец.
TerminatorUA
8 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:20:13, Сегодня [Материал]
+3

Опзжоповец Бойко это другой, тезка просто.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus