Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

«Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день, в том числе в информ-поле, присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения», – сказал он.