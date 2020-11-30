Часть Житомира на сутки останется без воды

В Житомире большая часть микрорайона Корбутовка на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"2 декабря ООО "КСМ-ГРУП" будет проводить работы по отключению водопроводного узла, который подлежит реконструкции, и переподключению линии, ведущей в с. Дениши. В результате выполнения работ будет приостановлено водоснабжение части микрорайона Корбутовка (от ул. Чудновская, 100 до Гидропарка) и Тетеревской ОТГ", - информируют коммунальщики.
Работы будут проводиться в течение суток: с 10:00 2 декабря до 10:00 3 декабря
.
"Просим абонентов, проживающих по вышеуказанным адресам, сделать необходимый запас воды. Спасибо за понимание!"
- отмечает водоканал.