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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 30 » 15:07:47

Часть Житомира на сутки останется без воды

Вчера, 15:06:27 1989 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Часть Житомира на сутки останется без воды

 В Житомире большая часть микрорайона Корбутовка на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"2 декабря ООО "КСМ-ГРУП" будет проводить работы по отключению водопроводного узла, который подлежит реконструкции, и переподключению линии, ведущей в с. Дениши. В результате выполнения работ будет приостановлено водоснабжение части микрорайона Корбутовка (от ул. Чудновская, 100 до Гидропарка) и Тетеревской ОТГ", - информируют коммунальщики.


Работы будут проводиться в течение суток: с 10:00 2 декабря до 10:00 3 декабря.

"Просим абонентов, проживающих по вышеуказанным адресам, сделать необходимый запас воды. Спасибо за понимание!" - отмечает водоканал.

Тэги: Ремонт, Корбутовка, водоканал
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:52:15, Вчера [Материал]
-1

Зато увеличится продажа бутелированной воды. Вы заметили. что крупные поломки стали закономерностью?
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 16:37:17, Вчера [Материал]
+2

а ви замєтілі, що мова не про поломку, а про реконструкцію давно зношених водопроводів?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:22:05, Вчера [Материал]
-1

Чтобы вы не меняли в кранах ЯД-пить нельзя! А деньги берёте как за питьевую.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 17:47:43, Вчера [Материал]
0

Куб води коштує 11,724 грн/м³, або 1,17коп за літр! В той час по місту продають воду по 1 грн за літр, або у 85 разів дорожче. І це ми не брали ще бутильовану воду з магазину. То яку питну ви бачили за 1,17 коп за літр? Іноді краще жувати.
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