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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 3 » 08:50:53

Курил в постели: на Житомирщине во время пожара погиб мужчина

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Курил в постели: на Житомирщине во время пожара погиб мужчина

 В городе Малин во время ликвидации пожара в общежитии обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

"2 декабря в 19:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Малинского профессионального лицея в г. Малин, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, которая находится в семейной части, горит кровать. Именно на ней обнаружили тело 62-летнего мужчины без признаков жизни.
 

"Звено газодымозащитной службы эвакуировало из этого этажа 4 человека, которым медицинская помощь не понадобилась. В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 - ликвидирован. Огонь уничтожил комнату площадью 15 кв. м и повредил стены", - сообщили в ГСЧС.


Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Тэги: пожар, общежитие, Житомирщина
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