Курил в постели: на Житомирщине во время пожара погиб мужчина

В городе Малин во время ликвидации пожара в общежитии обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"2 декабря в 19:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Малинского профессионального лицея в г. Малин, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи"
, - говорится в сообщении.
По прибытию спасатели установили, что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, которая находится в семейной части, горит кровать. Именно на ней обнаружили тело 62-летнего мужчины без признаков жизни.
"Звено газодымозащитной службы эвакуировало из этого этажа 4 человека, которым медицинская помощь не понадобилась. В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 - ликвидирован. Огонь уничтожил комнату площадью 15 кв. м и повредил стены", - сообщили в ГСЧС.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.