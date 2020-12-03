Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплаты: что приняла Рада

"Абонентская плата на коммунальные услуги будет действовать до тех пор, пока совладельцы многоквартирного дома не соберутся и не примут решение нанять свою компанию, которая будет заниматься коммуникациями. Главная задача была отделить монополиста от сетей. Но на время, пока совладельцы многоквартирных домов не сделали свой выбор, они будут платить абонентскую плату для того, чтобы их коммуникации кто-то обслуживал. Это как поставщик последней надежды", – говорит Бабий.