Коммуналка в Житомире одна из самых дешевых в стране, по крайней мере на бумаге

В сети появился рейтинг украинских городов с самой дорогой коммуналкой. Оказалось, что больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, Кропивницком и Сумах, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.
Как сообщает Liga.Бизнес
, в рейтинге рассчитаны нормативные затраты на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м. В квартире есть: горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.
В издании отмечают, что реальные цифры скорее всего отличаются от абсолютных результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря различным счетчикам индивидуальное потребление.
С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающая в Житомире, может заплатить за коммуналку 2360 грн. С этим показателем Житомир занял 21 место из 24 городов Украины. Стоит добавить, что в указанной сумме не учтены горячая вода и тариф на содержание дома.
Меньше всего платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и снабжение горячей водой, коммуналка - 854,5 грн. Однако, в городе отсутствует централизованное отопление многоэтажек. Жители Ужгорода используют котлы, поэтому реальная платежка в зимний период составляет 1500-2000 грн.
Напомним, в Житомире выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Начиная с 5 февраля 2020 года, действующий тариф с НДС составляет
: централизованное водоснабжение - 11,724 грн/куб. м, централизованное водоотведение - 13,680 грн/куб. м.