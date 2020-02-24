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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 24 » 15:00:18

Коммуналка в Житомире одна из самых дешевых в стране, по крайней мере на бумаге

Сегодня, 15:24:18 268 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коммуналка в Житомире одна из самых дешевых в стране, по крайней мере на бумаге

 В сети появился рейтинг украинских городов с самой дорогой коммуналкой. Оказалось, что больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, Кропивницком и Сумах, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Как сообщает Liga.Бизнес, в рейтинге рассчитаны нормативные затраты на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м. В квартире есть: горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

В издании отмечают, что реальные цифры скорее всего отличаются от абсолютных результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря различным счетчикам индивидуальное потребление.

С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающая в Житомире, может заплатить за коммуналку 2360 грн. С этим показателем Житомир занял 21 место из 24 городов Украины. Стоит добавить, что в указанной сумме не учтены горячая вода и тариф на содержание дома.

Меньше всего платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и снабжение горячей водой, коммуналка - 854,5 грн. Однако, в городе отсутствует централизованное отопление многоэтажек. Жители Ужгорода используют котлы, поэтому реальная платежка в зимний период составляет 1500-2000 грн.

Напомним, в Житомире выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Начиная с 5 февраля 2020 года, действующий тариф с НДС составляет: централизованное водоснабжение - 11,724 грн/куб. м, централизованное водоотведение - 13,680 грн/куб. м.



Тэги: Житомир, коммуналка, рейтинг, тарифы
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