Сергій Форест: «Ми на порозі буржуазної революції!»

1 грудня, під стінами Верховної Ради відбулася акція протесту "SaveФОП". На мітингу підприємці з Житомирщини та усієї України вимагали скасування касових апаратів для певних груп підприємців та виступали проти карантинних обмежень. Житомирський журналіст Сергій Форест був присутній на акції протесту. Своїми враженнями він поділився з редакцією сайту.
"Я вважаю, що ми на порозі буржуазної революції. Наскільки я знаю, у п'ятницю буде нова акція протесту, й людей буде не менше, якщо не більше", - зазначив Сергій.
Протестуючі підприємці налаштовані серйозно й навіть думають про облаштування у Києві наметового містечка. "Я розмовляв з організаторами протесту й вони сказали, що можливо буде поставлене наметове містечко", - додав Форест
Введення касових апаратів є потужним тиском великого бізнесу на малий бізнес, вважає Сергій Форест. Така реформа призведе до зростання цін на продовольчі товари та до погіршення добробуту українців. "По-перше, все подорожчає. Для пересічного громадянина все стане дорожче. У ціни всіх товарів будуть закладені ці незручності.
Стосовно видачі фіскальних чеків: не всюди ж є інтернет, а без інтернету тоді торгівля одразу припиняється. Також на товар мають буди накладні. До тих, хто торгують на базарі, прийде перевіряючий, там в них буде щось не співпадати й буде штраф"
Це навряд зупинить корупцію на таможнях, а тільки допоможе заробити мільйони доларів тим, хто ці документи буде готувати. По-друге, кількість підприємців скоротиться.
Олігархи хочуть зробити глобалізацію бізнеса: щоб великі супермаркети розростаються, а малий бізнес пішов до них працювати наємними працівниками.’
Малий бізнес у важкий "ковідний" період не отримує належної підтримки від влади.
Окрім того, ФОПи вимушені захищатись від нападок з боку держави. "Більше двох мільйонів людей - це самозайняті, вони займаються бізнесом. Вони сплачують податки, а замість того, щоб їм допомогти, запровадити податкові канікули, держава навпаки посилила жорсткі заходи..зазначив журналіст.
Андрій Попов, головний координатор акції протесту в Житомирі прокоментував мітинг ФОПів в столиці.
"Полное разочарование. Разочарование в нашей власти, в отношении власти к своему народу, к ФОПам, ко всем людям. Нас не то что не услышали, на нас плюнули сверху из Верховной Рады, на почти 60-70 тысяч протестующих, которые приехали со всех регионов страны. Нас вчера было около 60-70 тысяч предпринимателей.
Это люди, которые имеют свой маленький бизнес и которые приехали отстоять своё право на нормальную работу. А на нас просто взяли и наплевали", - заявил Андрей Попов.
Основным требованием протестующих предпринимателей является отмена фискализации. "
От Житомирской области вчера было от 1500 до 2000 протестующих. Я координировал всю область, приезжали бизнесмены из Бердичева, Андрушёвки, Новограда, Овруча, большого количества районов и сёл. Они приезжали своими машинами. Из Житомира, я думаю, было от тысячи человек", - говорит главный координатор акции протеста по Житомирской области.
Под зданием Верховной Рады уже формируется палаточный городок, в котором возможно даже будут созданы условия для ночлега. "Сейчас под Верховной Радой фактически разбит палаточный городок, мы не убрали сцену. У нас стоит палатка справа от сцены для приготовления чая и горячей пищи.
Пока палатки для ночлега не выставлены, но это сейчас уже рассматривается. Нам украинское общество профсоюзов предоставило места в гостинице "Турист", в которой люди могут отдыхать от вахты под Верховной Рады. То есть они по ночам 3-4 часа вахтуют и идут отдыхать в тёплую гостиницу", - добавляет Андрей Попов.
В пятницу, 4 декабря, предприниматели из Житомирской области снова приедут в Киев на масштабный митинг. "В пятницу опять собирается со всей страны митинг.
Продолжение следует. Наши требования - принятие наших законопроектов об отмене фискализации, а не перенесении её на какой-то срок, как они сейчас сделали. И то не для всех", - сообщает Андрей Попов.