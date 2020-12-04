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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Декабрь » 4 » 23:27:32

Сергій Форест: «Ми на порозі буржуазної революції!»   PR  

Вчера, 23:33:47 535 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергій Форест: «Ми на порозі буржуазної революції!»

 1 грудня, під стінами Верховної Ради відбулася акція протесту "SaveФОП". На мітингу підприємці з Житомирщини та усієї України вимагали скасування касових апаратів для певних груп підприємців та виступали проти карантинних обмежень. Житомирський журналіст Сергій Форест був присутній на акції протесту. Своїми враженнями він поділився з редакцією сайту.

"Я вважаю, що ми на порозі буржуазної революції. Наскільки я знаю, у п'ятницю буде нова акція протесту, й людей буде не менше, якщо не більше", - зазначив Сергій.


Протестуючі підприємці налаштовані серйозно й навіть думають про облаштування у Києві наметового містечка. "Я розмовляв з організаторами протесту й вони сказали, що можливо буде поставлене наметове містечко", - додав Форест

Введення касових апаратів є потужним тиском великого бізнесу на малий бізнес, вважає Сергій Форест. Така реформа призведе до зростання цін на продовольчі товари та до погіршення добробуту українців. "По-перше, все подорожчає. Для пересічного громадянина все стане дорожче. У ціни всіх товарів будуть закладені ці незручності.

Стосовно видачі фіскальних чеків: не всюди ж є інтернет, а без інтернету тоді торгівля одразу припиняється. Також на товар мають буди накладні. До тих, хто торгують на базарі, прийде перевіряючий, там в них буде щось не співпадати й буде штраф"

Це навряд зупинить корупцію на таможнях, а тільки допоможе заробити мільйони доларів тим, хто ці документи буде готувати. По-друге, кількість підприємців скоротиться.

Олігархи хочуть зробити глобалізацію бізнеса: щоб великі супермаркети розростаються, а малий бізнес пішов до них працювати наємними працівниками.’

Малий бізнес у важкий "ковідний" період не отримує належної підтримки від влади.

Окрім того, ФОПи вимушені захищатись від нападок з боку держави. "Більше двох мільйонів людей - це самозайняті, вони займаються бізнесом. Вони сплачують податки, а замість того, щоб їм допомогти, запровадити податкові канікули, держава навпаки посилила жорсткі заходи..зазначив журналіст.
 

Андрій Попов, головний координатор акції протесту в Житомирі прокоментував мітинг ФОПів в столиці.


"Полное разочарование. Разочарование в нашей власти, в отношении власти к своему народу, к ФОПам, ко всем людям. Нас не то что не услышали, на нас плюнули сверху из Верховной Рады, на почти 60-70 тысяч протестующих, которые приехали со всех регионов страны. Нас вчера было около 60-70 тысяч предпринимателей.

Это люди, которые имеют свой маленький бизнес и которые приехали отстоять своё право на нормальную работу. А на нас просто взяли и наплевали", - заявил Андрей Попов.
Основным требованием протестующих предпринимателей является отмена фискализации. "

От Житомирской области вчера было от 1500 до 2000 протестующих. Я координировал всю область, приезжали бизнесмены из Бердичева, Андрушёвки, Новограда, Овруча, большого количества районов и сёл. Они приезжали своими машинами. Из Житомира, я думаю, было от тысячи человек", - говорит главный координатор акции протеста по Житомирской области.

Под зданием Верховной Рады уже формируется палаточный городок, в котором возможно даже будут созданы условия для ночлега. "Сейчас под Верховной Радой фактически разбит палаточный городок, мы не убрали сцену. У нас стоит палатка справа от сцены для приготовления чая и горячей пищи.

Пока палатки для ночлега не выставлены, но это сейчас уже рассматривается. Нам украинское общество профсоюзов предоставило места в гостинице "Турист", в которой люди могут отдыхать от вахты под Верховной Рады. То есть они по ночам 3-4 часа вахтуют и идут отдыхать в тёплую гостиницу", - добавляет Андрей Попов.

В пятницу, 4 декабря, предприниматели из Житомирской области снова приедут в Киев на масштабный митинг. "В пятницу опять собирается со всей страны митинг.

Продолжение следует. Наши требования - принятие наших законопроектов об отмене фискализации, а не перенесении её на какой-то срок, как они сейчас сделали. И то не для всех", - сообщает Андрей Попов.


Ми на порозі буржуазної революції!

Ми на порозі буржуазної революції!

Ми на порозі буржуазної революції!

Ми на порозі буржуазної революції!

Ми на порозі буржуазної революції!

Ми на порозі буржуазної революції!

Ми на порозі буржуазної революції!
Тэги: Житомир, митинг, Сергей Форест
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