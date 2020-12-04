Сергій Форест: «Ми на порозі буржуазної революції!»

"Я вважаю, що ми на порозі буржуазної революції. Наскільки я знаю, у п'ятницю буде нова акція протесту, й людей буде не менше, якщо не більше", - зазначив Сергій.

Андрій Попов, головний координатор акції протесту в Житомирі прокоментував мітинг ФОПів в столиці.



"Полное разочарование. Разочарование в нашей власти, в отношении власти к своему народу, к ФОПам, ко всем людям. Нас не то что не услышали, на нас плюнули сверху из Верховной Рады, на почти 60-70 тысяч протестующих, которые приехали со всех регионов страны. Нас вчера было около 60-70 тысяч предпринимателей.



Это люди, которые имеют свой маленький бизнес и которые приехали отстоять своё право на нормальную работу. А на нас просто взяли и наплевали", - заявил Андрей Попов.

Основным требованием протестующих предпринимателей является отмена фискализации. "



От Житомирской области вчера было от 1500 до 2000 протестующих. Я координировал всю область, приезжали бизнесмены из Бердичева, Андрушёвки, Новограда, Овруча, большого количества районов и сёл. Они приезжали своими машинами. Из Житомира, я думаю, было от тысячи человек", - говорит главный координатор акции протеста по Житомирской области.



Под зданием Верховной Рады уже формируется палаточный городок, в котором возможно даже будут созданы условия для ночлега. "Сейчас под Верховной Радой фактически разбит палаточный городок, мы не убрали сцену. У нас стоит палатка справа от сцены для приготовления чая и горячей пищи.



Пока палатки для ночлега не выставлены, но это сейчас уже рассматривается. Нам украинское общество профсоюзов предоставило места в гостинице "Турист", в которой люди могут отдыхать от вахты под Верховной Рады. То есть они по ночам 3-4 часа вахтуют и идут отдыхать в тёплую гостиницу", - добавляет Андрей Попов.



В пятницу, 4 декабря, предприниматели из Житомирской области снова приедут в Киев на масштабный митинг. "В пятницу опять собирается со всей страны митинг.



Продолжение следует. Наши требования - принятие наших законопроектов об отмене фискализации, а не перенесении её на какой-то срок, как они сейчас сделали. И то не для всех", - сообщает Андрей Попов.