Из-за локдауна Житомир вовремя не получил 50 новых троллейбусов

В Житомир последняя партия троллейбусов, которых город заказал 50 у белорусского производителя, прибудет в город в начале 2021 года из-за локдауна в странах, где изготавливают к ним запчасти.
Это подчеркнул мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью информагенству "Укринформ
".
"По тендеру было 49 троллейбусов, но благодаря экономии мы дополнительно подписали соглашение на еще 1 троллейбус и запчасти на оставшуюся сумму. На данный момент в город прибыли 27 троллейбусов. 23 ноября должны были прийти еще 11, но из-за того, что в Европе некоторые предприятия по поставкам запчастей не работают, то белорусы отсрочили эту поставку на первую половину декабря. После этих 11 в городе будет уже 38 троллейбусов. Последняя партия запланирована на январь - начало февраля", - рассказал мэр.
По его словам, все мосты и комплектующие для троллейбусов изготавливают в Германии, где во время полного локдауна часть предприятий несколько месяцев не работала.
Первая партия белорусских троллейбусов прибыла в Житомир 30 июня
. База производства транспортных средств - это белорусское предприятие "Белкоммунмаш", а финальная сборка проходит в Луцке.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
.
Так що локдаун не винний.