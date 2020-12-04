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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 4 » 08:35:24

Из-за локдауна Житомир вовремя не получил 50 новых троллейбусов

Сегодня, 08:47:55 1005 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за локдауна Житомир вовремя не получил 50 новых троллейбусов

 В Житомир последняя партия троллейбусов, которых город заказал 50 у белорусского производителя, прибудет в город в начале 2021 года из-за локдауна в странах, где изготавливают к ним запчасти.

Это подчеркнул мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью информагенству "Укринформ".
 

"По тендеру было 49 троллейбусов, но благодаря экономии мы дополнительно подписали соглашение на еще 1 троллейбус и запчасти на оставшуюся сумму. На данный момент в город прибыли 27 троллейбусов. 23 ноября должны были прийти еще 11, но из-за того, что в Европе некоторые предприятия по поставкам запчастей не работают, то белорусы отсрочили эту поставку на первую половину декабря. После этих 11 в городе будет уже 38 троллейбусов. Последняя партия запланирована на январь - начало февраля", - рассказал мэр.


По его словам, все мосты и комплектующие для троллейбусов изготавливают в Германии, где во время полного локдауна часть предприятий несколько месяцев не работала.

Первая партия белорусских троллейбусов прибыла в Житомир 30 июня. База производства транспортных средств - это белорусское предприятие "Белкоммунмаш", а финальная сборка проходит в Луцке.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ.
Тэги: локдаун, Житомир, троллейбус
Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 10:57:30, Сегодня [Материал]
-1

Что-то я не слышал про полный локдаун на несколько месяцев осенью в Германии.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 20:05:01, Сегодня [Материал]
0

Маріупоь підписав договір пізніше, але вже отримав своїх 57 тролейбусів моделі БКМ-321. Протягом листопада вони отримали 10 тролейбусів моделі БКМ-32100Д з автономним ходом. Ще 4 тролейбуси цієї моделі на початку минулого місяця отримав Кременчук.

Так що локдаун не винний.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:32:37, Сегодня [Материал]
+1

вы не понимаете - это другое..
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