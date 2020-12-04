Из-за локдауна Житомир вовремя не получил 50 новых троллейбусов

"По тендеру было 49 троллейбусов, но благодаря экономии мы дополнительно подписали соглашение на еще 1 троллейбус и запчасти на оставшуюся сумму. На данный момент в город прибыли 27 троллейбусов. 23 ноября должны были прийти еще 11, но из-за того, что в Европе некоторые предприятия по поставкам запчастей не работают, то белорусы отсрочили эту поставку на первую половину декабря. После этих 11 в городе будет уже 38 троллейбусов. Последняя партия запланирована на январь - начало февраля", - рассказал мэр.