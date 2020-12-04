Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 4 » 08:54:45

Работники «Житомиртеплокоммунэнерго» четвертый месяц не получают зарплату: будет забастовка

Сегодня, 09:06:45 1036 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работники «Житомиртеплокоммунэнерго» четвертый месяц не получают зарплату: будет забастовка

 Работники коммунального предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» готовятся к забастовке, потому что им уже четвертый месяц не выплачивают зарплату.

Об этом 3 декабря в комментарии изданию Житомир инфо сказал мэр Сергей Сухомлин.
 

«Наше теплокоммунэнерго - единственное коммунальное предприятие в Украине, которое подписало мировое соглашение с «Нафтогазом». После этого в исполнительной службе сказали, что нужно решение суда, чтобы разблокировать счета. Мы получили решение суда, сегодня уже прошло более двух недель после того, как суд направил свое решение в Государственную исполнительную службу для разблокирования счетов, но результатов пока нет. Сегодня, по моей информации, профком «Житомиртеплокоммунэнерго» пишет заявление о проведении забастовки в Житомире и в Киеве - поедут бастовать в Министерство юстиции. Нам нужны разблокированные счета, чтобы выплатить людям зарплату, которую они не получают уже четвертый месяц. Средства на счету есть, а выплатить мы не можем», - сказал мэр Житомира.


Напомним, счета КП «Житомиртеплокоммунэнерго» заблокированы с августа решением исполнительной службы. Директор предприятия Дмитрий Рогожин назвал это решение заангажированным и незаконным. Заммера Сергей Кондратюк объяснил, что в теплокоммунэнерго действительно были долги, впрочем они были реструктуризированы еще несколько лет назад и коммунальное предприятие исправно их выплачивало.
Тэги: забастовка, Теплокоммунэнерго, зарплата
Комментариев: 4
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 09:34:17, Сегодня [Материал]
-1

Пан мер Професіонал ?
яка у вас буде ПРОПОЗИЦІЯ по теплокомуненерго?
якраз 4 місяці невиплати співпало з зайнятостю Сухого на виборчу компанію
шановні працівники пробачте йому
Ответ: http://zhzh.info/news/2020-09-08-44000
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 17:09:56, Сегодня [Материал]
0

Т.е. Рада не принимает законы, а виноват Сухомлин? Ну-ну...)
Вы хоть читайте чего по ссылкам, которые кидаете, написано.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:23:13, Сегодня [Материал]
-4

надо потерпеть
скоро заложат в тариф. "хай у крэмливських палае" - получите с премиями и надбавками....
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 11:48:33, Сегодня [Материал]
+1

Какая будет забастовка? Перекроют трассу и создадут проблемы простым украинцам, как сами ?! Не платят зарплату, не ходите на роботу. У меня самого долг по зарплате с 90-х. До сих пор государство ни копейки не отдало. И решение суда до самой жопы.
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