Работники «Житомиртеплокоммунэнерго» четвертый месяц не получают зарплату: будет забастовка

«Наше теплокоммунэнерго - единственное коммунальное предприятие в Украине, которое подписало мировое соглашение с «Нафтогазом». После этого в исполнительной службе сказали, что нужно решение суда, чтобы разблокировать счета. Мы получили решение суда, сегодня уже прошло более двух недель после того, как суд направил свое решение в Государственную исполнительную службу для разблокирования счетов, но результатов пока нет. Сегодня, по моей информации, профком «Житомиртеплокоммунэнерго» пишет заявление о проведении забастовки в Житомире и в Киеве - поедут бастовать в Министерство юстиции. Нам нужны разблокированные счета, чтобы выплатить людям зарплату, которую они не получают уже четвертый месяц. Средства на счету есть, а выплатить мы не можем», - сказал мэр Житомира.