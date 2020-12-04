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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 4 » 13:12:13

На трассе Житомир - Киев разбилась легковушка, врезавшись в отбойник. ФОТО

Сегодня, 13:38:13 1090 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир - Киев разбилась легковушка, врезавшись в отбойник. ФОТО

 Утром 4 ноября на трассе Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль Geely врезался в отбойник. Авария произошла возле города Коростышев.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Транспортное средство также получило серьезные повреждения, дорога была усеяна обломками.

По информации полиции, виновником происшествия является другая легковушка, которая подрезала Geely.

«Сообщение поступило в 10.43 о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Два человека получили телесные повреждения. Как объяснили патрульным полицейским, автомобиль Geely подрезал другой автомобиль и они врезались в отбойник, в результате чего получили телесные повреждения. На месте происшествия патрульные полицейские обеспечивают регулирование дорожного движения», - рассказал в комментарии изданию Житомир инфо пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.



Тэги: Киев-Чоп, Житомирская область, дтп
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