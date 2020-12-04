На трассе Житомир - Киев разбилась легковушка, врезавшись в отбойник. ФОТО

Утром 4 ноября на трассе Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль Geely врезался в отбойник. Авария произошла возле города Коростышев.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Транспортное средство также получило серьезные повреждения, дорога была усеяна обломками.
По информации полиции, виновником происшествия является другая легковушка, которая подрезала Geely.
«Сообщение поступило в 10.43 о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Два человека получили телесные повреждения. Как объяснили патрульным полицейским, автомобиль Geely подрезал другой автомобиль и они врезались в отбойник, в результате чего получили телесные повреждения. На месте происшествия патрульные полицейские обеспечивают регулирование дорожного движения
», - рассказал в комментарии изданию Житомир инфо
пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.