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Пьяный водитель устроил ДТП под Житомиром. ФОТО

07.12.2020, 12:40:03 1588 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный водитель устроил ДТП под Житомиром. ФОТО

 На трассе М-21 в Житомирском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик DAF. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 6 декабря вблизи села Сингуры.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

Участники ДТП не нуждались в помощи медиков, однако один из водителей оказался пьяным.
 

"При оформлении материалов по ст. 124 КУоАП (ДТП без пострадавших), патрульные полицейские обнаружили у водителя автомобиля Renault признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте или в медицинском учреждении водитель отказался в присутствии свидетелей", - отмечают правоохранители.


Как следствие, патрульные полицейские оформили на водителя протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).



Тэги: дтп, Житомир
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