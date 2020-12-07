Пьяный водитель устроил ДТП под Житомиром. ФОТО

На трассе М-21 в Житомирском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик DAF. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 6 декабря вблизи села Сингуры.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
Участники ДТП не нуждались в помощи медиков, однако один из водителей оказался пьяным.
"При оформлении материалов по ст. 124 КУоАП (ДТП без пострадавших), патрульные полицейские обнаружили у водителя автомобиля Renault признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте или в медицинском учреждении водитель отказался в присутствии свидетелей", - отмечают правоохранители.
Как следствие, патрульные полицейские оформили на водителя протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).