В житомирском гидропарке появилось место, где можно проводить лекции или показы фильмов. ФОТО

"Проект "Зеленый театр" разработали студенты университета и подали его на урбанистический фестиваль "Мастерская города Житомир 2020". Они нашли заброшенный участок, который предположительно когда-то использовался как площадка для отдыха, расчистили и подготовили еоь для установки уличной мебели, которую приобрели в рамках фестиваля. Главная идея проекта в том, чтобы создать культурное пространство для молодежи, где можно проводить свободное время, например, играя на гитаре, общаясь, выступая с театральными постановками, читая стихи, ведь такой обустроенной территории в городе нет", - отметила доцент "Житомирской политехники" Ирина Давыдова.