В житомирском гидропарке появилось место, где можно проводить лекции или показы фильмов. ФОТО

В Житомире на территории гидропарка обустроили площадку "Зеленый театр", где можно проводить лекции, устраивать концерты, смотреть фильмы на свежем воздухе.
Как сообщает информагентство "Укринформ
", площадку разработали студенты политехники.
"Проект "Зеленый театр" разработали студенты университета и подали его на урбанистический фестиваль "Мастерская города Житомир 2020". Они нашли заброшенный участок, который предположительно когда-то использовался как площадка для отдыха, расчистили и подготовили еоь для установки уличной мебели, которую приобрели в рамках фестиваля. Главная идея проекта в том, чтобы создать культурное пространство для молодежи, где можно проводить свободное время, например, играя на гитаре, общаясь, выступая с театральными постановками, читая стихи, ведь такой обустроенной территории в городе нет", - отметила доцент "Житомирской политехники" Ирина Давыдова.
Кроме того, такое пространство может использовать любой. Там есть условия для проведения лекций под открытым небом, игры в шахматы, проведения выставок, демонстрации фильмов.
Давыдова добавила, что площадку обустроили в этностиле из деревянной уличной мебели. Ее территория разделена на несколько зон. В частности, там есть сцена и скамейки для зрителей, пространство для отдыха обустроено качелями, беседкой и столиками и стульями, изготовленными из стволов деревьев, расчищено свободное пространство для активных занятий, например, йогой.
На территории площадки установлены урны для мусора. В дальнейшем планируется расширить возможности этого пространства.
ФОТО: Укринформ
Уж больно "жирный" кусок земли просто так .....
И заметьте - все бесплатно. Это вам не выделение участка возле Крошенского карьера, под обустройство зоны отдыха, где сначала мэр рубашку рвал на себе, и запрещал там коммерцию... но прошло немного времени, и уже не против коммерции. Вот вам два похожих объекта - один реально для людей и уже сделали. Второй - не делали, все ждали, когда мэр разрешит коммерцию там.