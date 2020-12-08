Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.12.2020    02:54:06
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 8 » 12:32:53

Ресторан «Вишневий сад» у Житомирі - ідеальне місце для банкетів та корпоративів     Реклама  

Вчера, 12:41:39 1441 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Ресторан «Вишневий сад» у Житомирі - ідеальне місце для банкетів та корпоративів

 Обрати ідеальне місце для банкетів, корпоративів та просто сімейних вечер у Житомирі стало надзвичайно просто.

Адже все це може поєднати ресторан «Вишневий сад»:
 
  • високий рівень обслуговування,
  • сучасна кухня,
  • ввічливий персонал забезпечить комфортне перебування.

Тут можна зробити справжню гастрономічну подорож, адже в меню ви знайдете страви європейської та української кухні, страви з морепродуктів, зможете скуштувати страви, приготовані на вогні, й багато іншого. А справжнім витвором кулінарного мистецтва стануть реберця-гриль у фірмовому вишневому соусі від шеф-кухаря.

Дворівневий зал і літня тераса прекрасно поєднуються та ідеально підходять для проведення урочистостей, корпоративів, виїзних церемоній та різноманітних банкетів. Також є VIP-зала. Зараз чудова можливість провести Новорічні корпоративи. У колі друзів Ви насолодитесь прекрасною кухнею, цікавою концертною програмою за участю Снігуроньки та Діда Мороза, професіональним обслуговуванням та вишуканим інтер'єром.

Адреса:
вул. Радивилівська, 78 а
Житомир, Житомирська область, 10001

Часи роботи:
з 10-00 до 22-00

Телефони:
068-501-23-18 , 063-434-99-50

Ми чекаємо на Вас!






















 
Комментариев: 5
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 15:11:55, Вчера [Материал]
-1

бонусом будет, вызвать полицию, и глянуть как их юбет хозяин заведения :)
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 20:53:17, Вчера [Материал]
0

врядли они второй раз на грабли наступят
хотя.....
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 01:32:09, Сегодня [Материал]
0

Кто хозяин? Что за история?
melan
2 melan (melan)   • 15:59:33, Вчера [Материал]
0

Заходил поужинать. Нормальное заведение с хорошей кухней.
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 17:23:36, Вчера [Материал]
0

Красиво,но в этих условиях такие заведения при открытии должны наверно проходить тест на хорошую вентиляцию.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus