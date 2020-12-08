Ресторан «Вишневий сад» у Житомирі - ідеальне місце для банкетів та корпоративів

Тут можна зробити справжню гастрономічну подорож, адже в меню ви знайдете страви європейської та української кухні, страви з морепродуктів, зможете скуштувати страви, приготовані на вогні, й багато іншого. А справжнім витвором кулінарного мистецтва стануть реберця-гриль у фірмовому вишневому соусі від шеф-кухаря.
Дворівневий зал і літня тераса прекрасно поєднуються та ідеально підходять для проведення урочистостей, корпоративів, виїзних церемоній та різноманітних банкетів. Також є VIP-зала. Зараз чудова можливість провести Новорічні корпоративи. У колі друзів Ви насолодитесь прекрасною кухнею, цікавою концертною програмою за участю Снігуроньки та Діда Мороза, професіональним обслуговуванням та вишуканим інтер'єром.
Адреса:
вул. Радивилівська, 78 а
Житомир, Житомирська область, 10001
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