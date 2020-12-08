Из-за прорыва теплосети в Житомире перекроют улицу

В Житомире с 8 декабря частично перекроют движение по улице Шевченко. Об этом сообщили в Управлении транспорта и связи городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», перекрытие связано с аварией на теплосети, которая произошла вечером 7 декабря возле здания по ул. Шевченко, 18-А.
Движение транспорта перекроют на участке от ул. Большая Бердичевская до ул. Рихтера. Возобновить движение обещают после завершения всех ремонтных работ.
Автобусный маршрут №58 будет курсировать в объезд по улице Ивана Франко.