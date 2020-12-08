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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 8 » 13:03:03

Из-за прорыва теплосети в Житомире перекроют улицу

Вчера, 13:17:13 2110 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за прорыва теплосети в Житомире перекроют улицу

 В Житомире с 8 декабря частично перекроют движение по улице Шевченко. Об этом сообщили в Управлении транспорта и связи городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира», перекрытие связано с аварией на теплосети, которая произошла вечером 7 декабря возле здания по ул. Шевченко, 18-А.



Движение транспорта перекроют на участке от ул. Большая Бердичевская до ул. Рихтера. Возобновить движение обещают после завершения всех ремонтных работ.

Автобусный маршрут №58 будет курсировать в объезд по улице Ивана Франко.
Тэги: теплосеть, авария, Житомир, перекрытие улицы
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