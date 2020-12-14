В Житомире волонтеры убрали водонапорную башню: вывезли несколько прицепов мусора. ФОТО

"Уборку инициировали общественные организации "Цілком природно" и "Житомир, зроби голосніше!". Мы приглашали житомирян присоединиться к этой акции на волонтерских началах. Две субботы 5 и 12 декабря мы вместе с волонтерами убирали в башне. Оттуда вынесли весь мусор, отремонтировали старый пол, который не был пригоден для эксплуатации, чтобы там никто не пострадал, восстановили внутреннее освещение, помыли окна и пол, сняли штукатурку, которая плохо держалась. В эту пятницу (18 декабря - ред.) мы уже планируем провести там первое публичное мероприятие - художественную выставку. Тогда можно будет посмотреть не только на искусство, но и на то, какая сейчас башня", - рассказал директор коммунального учреждения "Агенція розвитку міста" Борис Пахолюк.