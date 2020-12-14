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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 14 » 14:33:54

В Житомире волонтеры убрали водонапорную башню: вывезли несколько прицепов мусора. ФОТО

Вчера, 15:04:54 1848 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире волонтеры убрали водонапорную башню: вывезли несколько прицепов мусора. ФОТО

 В Житомире устроили уборку в памятнике архитектуры местного значения XIX века – водонапорной башне, которая сейчас не используется. К уборке присоединились более 30 волонтеров.

Уже через несколько дней в башне впервые проведут художественную выставку, передает "Укринформ".
 

"Уборку инициировали общественные организации "Цілком природно" и "Житомир, зроби голосніше!". Мы приглашали житомирян присоединиться к этой акции на волонтерских началах. Две субботы 5 и 12 декабря мы вместе с волонтерами убирали в башне. Оттуда вынесли весь мусор, отремонтировали старый пол, который не был пригоден для эксплуатации, чтобы там никто не пострадал, восстановили внутреннее освещение, помыли окна и пол, сняли штукатурку, которая плохо держалась. В эту пятницу (18 декабря - ред.) мы уже планируем провести там первое публичное мероприятие - художественную выставку. Тогда можно будет посмотреть не только на искусство, но и на то, какая сейчас башня", - рассказал директор коммунального учреждения "Агенція розвитку міста" Борис Пахолюк.


Все работы в башне проводили собственными силами людей, а также при технической поддержке офиса Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH, который предоставил стройматериалы, инструменты, средства для оборудования освещения и прочее.
 

"В водонапорной башни уже 18 декабря откроется выставка картин из стекла Галины Готшлак, созданные в ее авторской технике. Работы будут экспонироваться до Нового года. О времени, в течение которых все желающие смогут осмотреть картины, мы сообщим позже. Поскольку в башне нет отопления, то весь день экспозиция не сможет работать", - отметил председатель ОО "Цілком природно" Илья Грицанюк.


Напомним, в Житомире начали проводить бесплатные экскурсии по водонапорной башне.

















ФОТО: Агенція розвитку міста
Тэги: Выставка, водонапорная башня, волонтеры, уборка
Комментариев: 6
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:16:38, Вчера [Материал]
-7

Водонапорная башня это хорошо, но третьи сутки половина города сидит без воды, Богуния, весь проспект Мира и вся Крошня без воды почти уже 60 часов! И всем пофиг... Выродки!
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 15:50:38, Вчера [Материал]
+1

Причем тут вода?? Тут речь о прекрасном)))
Dezmond
3 Евгений (Dezmond)   • 16:16:00, Вчера [Материал]
+1

Так что, волонтеры должны были вам воду чинить? К чему вообще такой комментарий в этой статье?
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:26:45, Вчера [Материал]
-4

Водонапорная башня как ассоциация с водой. Писать больше негде, так как сми нигде не освещает проблему. Это первое. Я вроде не писал, что волонтеры что-то там должны. Это второе.
Dezmond
5 Евгений (Dezmond)   • 16:36:42, Вчера [Материал]
0

А вы реально думаете, что кто-то из водоканала, кто за это отвечает, сидит здесь и читает комментарии? Пишите в редакцию, пишите журналистам и т д, поднимайте других людей, чтобы тоже писали. Мне кажется это даст больший эффект, чем прийти в статью, посвященной реально хорошему делу, и пожаловаться.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:26:54, Вчера [Материал]
-2

Я думаю, что никакого результата не будет вообще, куда бы не писал. Потому, что это Украина. Это так, крик души.
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