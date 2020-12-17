Где в Житомире купить ёлку: официальные места продажи

В Житомире определили места официальной продажи новогодних елок и сосен. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома городского совета 16 декабря.
Как стало известно «Журналу Житомира
», торговля будет организована по адресам:
- улица Большая Бердичевская, 71 (угол улиц Большой Бердичевской и Довженко);
- улица Витрука, 13, 41;
- улица Покровская, 96, 131, 151;
- улица Чудновская, 133;
- проспект Мира, 8-10, 45;
- улица Киевская, 97-99 (площадка через проезжую часть);
- улица Небесной Сотни, 8-10, угол улиц Бориса Лятошинского и Небесной Сотни.
Временные площадки для торговли хвойными деревьями будут работать с 18 по 31 декабря
. Также приобрести елку можно в государственных лесхозах области.
Напомним, в Житомирской области на специально созданных плантациях вырастили почти 400 000 рождественских елок и сосен
.