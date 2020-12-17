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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 17 » 11:38:23

Где в Житомире купить ёлку: официальные места продажи

Вчера, 11:51:23 1042 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где в Житомире купить ёлку: официальные места продажи

 В Житомире определили места официальной продажи новогодних елок и сосен. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома городского совета 16 декабря.

Как стало известно «Журналу Житомира», торговля будет организована по адресам:
 
  • улица Большая Бердичевская, 71 (угол улиц Большой Бердичевской и Довженко);
  • улица Витрука, 13, 41;
  • улица Покровская, 96, 131, 151;
  • улица Чудновская, 133; 
  • проспект Мира, 8-10, 45;
  • улица Киевская, 97-99 (площадка через проезжую часть);
  • улица Небесной Сотни, 8-10, угол улиц Бориса Лятошинского и Небесной Сотни.

Временные площадки для торговли хвойными деревьями будут работать с 18 по 31 декабря. Также приобрести елку можно в государственных лесхозах области.

Напомним, в Житомирской области на специально созданных плантациях вырастили почти 400 000 рождественских елок и сосен

Тэги: новый год, Житомир, елка, рынок
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