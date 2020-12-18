В Житомирской области Mercedes столкнулся с телегой, один из водителей в больнице

В Черняховском районе Житомирской области столкнулись микроавтобус и гужевая повозка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 декабря на 150 км автодороги Выступовичи - Житомир.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и медики.
"Предварительно, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 37-летний житель г. Овруча, двигаясь в сторону райцентра, допустил наезд на гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении", - информирует ГУНП.
В результате ДТП водитель телеги, 67-летний житель Черняховского района, получил травмы и был госпитализирован в Житомирскую областную клиническую больницу.
Полицейские начали уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.