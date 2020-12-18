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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 18 » 09:56:58

В Житомирской области Mercedes столкнулся с телегой, один из водителей в больнице

Сегодня, 10:24:41 802 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области Mercedes столкнулся с телегой, один из водителей в больнице

 В Черняховском районе Житомирской области столкнулись микроавтобус и гужевая повозка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 декабря на 150 км автодороги Выступовичи - Житомир.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и медики.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, 37-летний житель г. Овруча, двигаясь в сторону райцентра, допустил наезд на гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении", - информирует ГУНП.


В результате ДТП водитель телеги, 67-летний житель Черняховского района, получил травмы и был госпитализирован в Житомирскую областную клиническую больницу.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирская область, дтп, телега
Комментариев: 4
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 10:42:46, Сегодня [Материал]
+3

Интрига в заголовке- один из водителей в больнице! Угадайте кто?! Житомирская журналистика, это что то!!! :)
Fenugreek
4 Alex (Fenugreek)   • 15:02:34, Сегодня [Материал]
+2

Меня это тоже удивило. Водитель телеги наверно был не пристегнут и был травмирован подушкой безопастности......)))))
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 11:26:36, Сегодня [Материал]
0

Навоз не пострадал! :)))))))))))))))))
німанд
3 Niemand (німанд)   • 12:21:05, Сегодня [Материал]
0

Шо з конякою? Сподіваюсь шо не постраждала
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