В детсады и больницы Житомирской области поставляли некачественную «молочку»: СБУ изъяла 3500 кг фальсификата

В Житомирской области Служба безопасности Украины блокировала поставки некачественных молочных продуктов в социальные учреждения региона: детсады, детдома, лечебные учреждения.
"По данным предварительного следствия, один из отечественных производителей молочной продукции наладил реализацию не сертифицированных товаров по всей территории Украины. Установлено, что только в 2019 году через фирму-дистрибьютора на внутренний рынок попало более 500 тонн недоброкачественных продуктов питания. Кроме того, в 2020 году завод через посредническую структуру заключил ряд договоров с коммунальными учреждениями Житомирщины на поставки продовольствия в более 600 тысяч гривен", - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
Эта продукция предназначалась, в частности, для воспитанников детских учреждений и пациентов лечебных учреждений области.
Инициированные СБУ экспертизы показали грубое нарушение победителем торгов процедуры публичных закупок путем подачи недостоверных данных о качестве продукции и несоответствие продуктов питания требованиям ДСТУ.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по месту расположения производственных мощностей, складских и офисных помещений, а также по адресам проживания фигурантов дела в Хмельницкой и Житомирской областях.
"Во время следственных действий выявлено почти 3,5 тонн фальсификата, финансово-бухгалтерские документы, компьютеры, печати и другие доказательства незаконных сделок. Изъятые образцы продукции отправлены на дополнительную экспертизу"
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ФОТО: СБУ