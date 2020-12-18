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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 18 » 15:12:58

В детсады и больницы Житомирской области поставляли некачественную «молочку»: СБУ изъяла 3500 кг фальсификата

Сегодня, 15:20:58 136 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В детсады и больницы Житомирской области поставляли некачественную «молочку»: СБУ изъяла 3500 кг фальсификата

 В Житомирской области Служба безопасности Украины блокировала поставки некачественных молочных продуктов в социальные учреждения региона: детсады, детдома, лечебные учреждения.
 

"По данным предварительного следствия, один из отечественных производителей молочной продукции наладил реализацию не сертифицированных товаров по всей территории Украины. Установлено, что только в 2019 году через фирму-дистрибьютора на внутренний рынок попало более 500 тонн недоброкачественных продуктов питания. Кроме того, в 2020 году завод через посредническую структуру заключил ряд договоров с коммунальными учреждениями Житомирщины на поставки продовольствия в более 600 тысяч гривен", - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.


Эта продукция предназначалась, в частности, для воспитанников детских учреждений и пациентов лечебных учреждений области.



Инициированные СБУ экспертизы показали грубое нарушение победителем торгов процедуры публичных закупок путем подачи недостоверных данных о качестве продукции и несоответствие продуктов питания требованиям ДСТУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по месту расположения производственных мощностей, складских и офисных помещений, а также по адресам проживания фигурантов дела в Хмельницкой и Житомирской областях.

"Во время следственных действий выявлено почти 3,5 тонн фальсификата, финансово-бухгалтерские документы, компьютеры, печати и другие доказательства незаконных сделок. Изъятые образцы продукции отправлены на дополнительную экспертизу", - сообщают в спецслужбе.

ФОТО: СБУ
Тэги: СБУ, молочка, фальсификат
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