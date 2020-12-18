В детсады и больницы Житомирской области поставляли некачественную «молочку»: СБУ изъяла 3500 кг фальсификата

"По данным предварительного следствия, один из отечественных производителей молочной продукции наладил реализацию не сертифицированных товаров по всей территории Украины. Установлено, что только в 2019 году через фирму-дистрибьютора на внутренний рынок попало более 500 тонн недоброкачественных продуктов питания. Кроме того, в 2020 году завод через посредническую структуру заключил ряд договоров с коммунальными учреждениями Житомирщины на поставки продовольствия в более 600 тысяч гривен", - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.