Весной продолжат ремонт трассы Житомир – Черновцы: уже выбран подрядчик

Весной 2021 года на Житомирщине будет продолжен ремонт автодороги Н-03 Житомир - Черновцы. Речь идет о двух 6-километровых участках в Любарском районе.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.
"Вчера подписаны соглашения на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы. Речь идет о двух участках: км 62+200 - км 68+700 (вблизи населенных пунктов Красноселка и Михайловка) и км 69+099 - км 75+599, пролегающей дальше до села Кутище"
, - информирует САД.
Подрядчик: ОАО "Хмельницьке ШБУ". Работы должны быть выполнены до конца 2021 года.