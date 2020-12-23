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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 23 » 11:52:53

Весной продолжат ремонт трассы Житомир – Черновцы: уже выбран подрядчик

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Весной продолжат ремонт трассы Житомир – Черновцы: уже выбран подрядчик

 Весной 2021 года на Житомирщине будет продолжен ремонт автодороги Н-03 Житомир - Черновцы. Речь идет о двух 6-километровых участках в Любарском районе.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

"Вчера подписаны соглашения на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы. Речь идет о двух участках: км 62+200 - км 68+700 (вблизи населенных пунктов Красноселка и Михайловка) и км 69+099 - км 75+599, пролегающей дальше до села Кутище", - информирует САД.

Подрядчик: ОАО "Хмельницьке ШБУ". Работы должны быть выполнены до конца 2021 года.

Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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