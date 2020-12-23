Пьяный мужчина «заминировал» мосты в Коростышеве: полиции пришлось проверять все сооружения. ФОТО

"Ночью 22 декабря в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение о заминировании мостов в районном центре. Впрочем, выяснить у абонента, какой именно мост заминирован, не удалось. Поэтому работники взрывотехнической службы ГУНП и местного отдела полиции провели обследование всех объектов инфраструктуры в городе", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Во время его медицинского освидетельствования на состояние опьянения показатель составлял 1,6 промилле. Известно, что ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за незаконное хранение наркотических средств, домашнее насилие и т.д.", - говорят в полиции.