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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 23 » 12:31:01

Пьяный мужчина «заминировал» мосты в Коростышеве: полиции пришлось проверять все сооружения. ФОТО

Сегодня, 12:45:01 355 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный мужчина «заминировал» мосты в Коростышеве: полиции пришлось проверять все сооружения. ФОТО

 22 декабря неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании мостов в городе Коростышев. Правоохранители отреагировали на сообщение и проверили все мосты.
 

"Ночью 22 декабря в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение о заминировании мостов в районном центре. Впрочем, выяснить у абонента, какой именно мост заминирован, не удалось. Поэтому работники взрывотехнической службы ГУНП и местного отдела полиции провели обследование всех объектов инфраструктуры в городе", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


В результате тщательных поисков никаких опасных предметов или веществ обнаружено не было.



Вместе с тем правоохранители установили и задержали автора ложного сообщения - 47-летнего жителя г. Коростышев. У мужчины изъяли мобильный телефон, с которого он совершил ложное сообщение.

Предварительно известно, что он совершил правонарушение, находясь под действием алкоголя.
 

"Во время его медицинского освидетельствования на состояние опьянения показатель составлял 1,6 промилле. Известно, что ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за незаконное хранение наркотических средств, домашнее насилие и т.д.", - говорят в полиции.


Мужчине за содеянное грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Тэги: минирование, мост, Коростышев
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