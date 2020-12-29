Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 30.12.2020    06:07:10
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Декабрь » 29 » 10:48:15

Баскетбольный клуб «Житомир» завершил год двумя победами

Вчера, 11:18:15 613 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Баскетбольный клуб «Житомир» завершил год двумя победами

 Сыграны заключительные матчи календарного 2020 года в мужской Высшей лиге Украины по баскетболу. Баскетбольный клуб «Житомир» завершил год победами.

Соперниками житомирских спортсменов в двух матчах стали игроки БК «Говерла» (Ивано-Франковск). Так, 19 декабря БК «Житомир» обыграл БК «Говерла» со счетом 73:67, а результат матча 20 декабря - 76:58.

Имея в активе 6 побед и 6 поражений житомиряне находятся в середине турнирной таблицы Группы 2. Самым результативным игроком БК «Житомир» является Алексей Соловьев. В среднем он набирает за игру 21,5 очков.

Уже 9 января житомиряне продолжат борьбу в чемпионате. Соперником БК «Житомир» станет сосед по турнирной таблице - БК «Старый Луцк-Университет».

Тэги: чемпионат Украины, БК Житомир, баскетбол
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:41:18, Вчера [Материал]
0

Молодцы!
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:45:49, Вчера [Материал]
0

У нас є БК !! А де він грає?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus