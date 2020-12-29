Баскетбольный клуб «Житомир» завершил год двумя победами

Сыграны заключительные матчи календарного 2020 года в мужской Высшей лиге Украины по баскетболу. Баскетбольный клуб «Житомир» завершил год победами.
Соперниками житомирских спортсменов в двух матчах стали игроки БК «Говерла» (Ивано-Франковск). Так, 19 декабря БК «Житомир»
обыграл БК «Говерла» со счетом 73:67, а результат матча 20 декабря - 76:58.
Имея в активе 6 побед и 6 поражений житомиряне находятся в середине турнирной таблицы Группы 2. Самым результативным игроком БК «Житомир» является Алексей Соловьев. В среднем он набирает за игру 21,5 очков.
Уже 9 января житомиряне продолжат борьбу в чемпионате. Соперником БК «Житомир» станет сосед по турнирной таблице - БК «Старый Луцк-Университет».