Летом 2021 года в Житомире появятся платные парковки – Сухомлин

«Перечень парковочных мест мы будем утверждать на следующей сессии - это примерно 26 парковочных зон. Например, Житний рынок. Нужно разделять на три части. Первое - операторы, которые работают именно с парковкой. Люди должны приехать, припарковать автомобиль и не должны общаться с парковщиком, чтобы не было никаких попыток получить средства, которые не будут опубликованы. Это делается с помощью камер, которые фиксируют номер, идет отсчет времени, 5 минут бесплатно, а потом идет время парковки. Человек может оплатить через мобильный телефон, или парковочный аппарат», - отмечает Сухомлин.

«Здесь нужен инвестор, который готов зайти и отдавать городу плату. Например, мы определим, что нужно не меньше 5 млн в год заплатить. Вторая составляющая - инспекторы по парковке. Именно наша муниципальная инспекция будет иметь новые функции. Он проверяет автомобиль, если не оплачена парковка, или автомобиль стоит на улице, где остановка запрещена, он составляет автоматически протокол с помощью планшета. Средства идут в городской бюджет. Например, за несколько месяцев бюджет Винницы пополнился на 3-4 млн грн. Это не просто планшет, это и принтер. Нужно около 200 тыс. на одного инспектора. Третья составляющая этого проекта - эвакуатор. Тоже не хочу, чтобы это было в коммунальном предприятии. Это может быть и в Киеве, дали публичный договор, несколько компаний закупили технику. Инспектор, когда выписывает штраф дает сообщение, компания приехала сделала эвакуацию, а затем получила средства от человека, который забирает свой автомобиль», - рассказывает Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.