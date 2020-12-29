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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 29 » 12:35:58

Летом 2021 года в Житомире появятся платные парковки – Сухомлин

Вчера, 13:01:58 1587 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Летом 2021 года в Житомире появятся платные парковки – Сухомлин

 В июне 2021 года в Житомире появятся платные парковки. 26 парковочных зон представят на ближайшей сессии Житомирского городского совета.

Об этом во время брифинга 28 декабря рассказал городской голова Сергей Сухомлин, передает издание Житомир инфо.
 

«Перечень парковочных мест мы будем утверждать на следующей сессии - это примерно 26 парковочных зон. Например, Житний рынок. Нужно разделять на три части. Первое - операторы, которые работают именно с парковкой. Люди должны приехать, припарковать автомобиль и не должны общаться с парковщиком, чтобы не было никаких попыток получить средства, которые не будут опубликованы. Это делается с помощью камер, которые фиксируют номер, идет отсчет времени, 5 минут бесплатно, а потом идет время парковки. Человек может оплатить через мобильный телефон, или парковочный аппарат», - отмечает Сухомлин.


По словам мэра, город будет искать инвестора, чтобы не вкладывать средства в обустройство парковочных зон и программное обеспечение.
 

«Здесь нужен инвестор, который готов зайти и отдавать городу плату. Например, мы определим, что нужно не меньше 5 млн в год заплатить. Вторая составляющая - инспекторы по парковке. Именно наша муниципальная инспекция будет иметь новые функции. Он проверяет автомобиль, если не оплачена парковка, или автомобиль стоит на улице, где остановка запрещена, он составляет автоматически протокол с помощью планшета. Средства идут в городской бюджет. Например, за несколько месяцев бюджет Винницы пополнился на 3-4 млн грн. Это не просто планшет, это и принтер. Нужно около 200 тыс. на одного инспектора. Третья составляющая этого проекта - эвакуатор. Тоже не хочу, чтобы это было в коммунальном предприятии. Это может быть и в Киеве, дали публичный договор, несколько компаний закупили технику. Инспектор, когда выписывает штраф дает сообщение, компания приехала сделала эвакуацию, а затем получила средства от человека, который забирает свой автомобиль», - рассказывает Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.


Для изучения опыта организации парковки, депутаты горсовета планируют в конце января посетить Днепр.
Тэги: Житомир, Сухомлин, парковка
Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:04:32, Вчера [Материал]
-5

по "посвидченню" будет бесплатно?
predi
2 predi (predi)   • 15:35:10, Вчера [Материал]
+3

Дивлячись яке посвідчення.
Якщо пред'явиш своє, агента ФСБ, то не тільки безоплатно припаркують, а і видадуть харчі і койкомісце.
То ти вже готовий, сепаратисте, до розвитку подій по такому сценарію ?
ZVEZDA
3 Житомирянин (ZVEZDA)   • 17:41:08, Вчера [Материал]
-1

Я так розумію, що будуть сбудовани нові стоянкі і їх зроблять платними?
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:39:35, Вчера [Материал]
+1

Навряд чи - поставлять на тротуарах та газонах, бо саме там все запарковане завжди.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 00:29:32, Сегодня [Материал]
0

Водителям приготовиться к фиче по списанию денег с карты за "несуществующую" (вашей машины в указанное время не было на платной парковке) парковку, благо опыт у чиновников с такой фичей уже обкатан на валидаторах в общественном транспорте.
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