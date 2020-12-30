15 лет и почти 170 миллионов: в Житомире завершили первую очередь реконструкции стадиона «Полесье»

"На этот год по скорректированному проекту было выделено ориентировочно 15 миллионов гривен. На сегодняшний день подрядчиком работы выполнены в полном объеме. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию и на сегодня работы, предусмотренные проектом выполнены все", - отметила Хоменко.

"Сделана первая очередь реконструкции: легкоатлетическая ядро, футбольное поле, трибуны. Во второй очереди осталось сделать центральный вход со Старого бульвара, сделать всю безопасность, корты и закончить благоустройство", - рассказал Василий Бойко.

"Все сектора, площадки для легкой атлетики были сертифицированы 28 декабря 2020 года, за что мы благодарны ассоциации легкой атлетики Украины. Сертификация позволит проводить всеукраинские соревнования различного уровня или международные. Нужно еще сделать фотофиниш, подключить электронное табло, сделать поле для метания, теннисные корты и общие площадки для развития физической культуры", - отметил тренер.