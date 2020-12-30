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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 30 » 08:44:54

15 лет и почти 170 миллионов: в Житомире завершили первую очередь реконструкции стадиона «Полесье»

Вчера, 09:01:54 1795 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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15 лет и почти 170 миллионов: в Житомире завершили первую очередь реконструкции стадиона «Полесье»

 В Житомире завершили реконструкцию первой очереди стадиона "Полесье" - отремонтировано легкоатлетическая ядро, футбольное поле и трибуны.

Об этом в комментарии "Суспільне" рассказала руководитель областного департамента регионального развития Инна Хоменко.
 

"На этот год по скорректированному проекту было выделено ориентировочно 15 миллионов гривен. На сегодняшний день подрядчиком работы выполнены в полном объеме. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию и на сегодня работы, предусмотренные проектом выполнены все", - отметила Хоменко.


Представитель компании подрядчика сообщил, что завершена лишь первая очередь реконструкции.
 

"Сделана первая очередь реконструкции: легкоатлетическая ядро, футбольное поле, трибуны. Во второй очереди осталось сделать центральный вход со Старого бульвара, сделать всю безопасность, корты и закончить благоустройство", - рассказал Василий Бойко.

 

Житомирянин Сергей Единач, который 30 лет работает тренером школы олимпийского резерва по легкой атлетике, говорит, что реконструкция стадиона будет способствовать надлежащей подготовке спортсменов.
 

"Все сектора, площадки для легкой атлетики были сертифицированы 28 декабря 2020 года, за что мы благодарны ассоциации легкой атлетики Украины. Сертификация позволит проводить всеукраинские соревнования различного уровня или международные. Нужно еще сделать фотофиниш, подключить электронное табло, сделать поле для метания, теннисные корты и общие площадки для развития физической культуры", - отметил тренер.


Напомним, реконструкцию стадиона "Полесье" начали в 2005 году. Общая стоимость реконструкции стадиона составляет 167 миллионов гривен.

В ноябре председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что стадион должны сдать в эксплуатацию до конца года.
Тэги: реконструкция, стадион Полесья, Житомир
Комментариев: 2
DomA
1 Владимир (DomA)   • 09:44:52, Вчера [Материал]
0

завершили на паперах!))) клоунада під зеленим дахом з профнастилу продовжується!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:31:11, Вчера [Материал]
0

Надеюсь объект занесли в путивник мандривныка Житомирщины?
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