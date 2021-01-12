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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Январь » 12 » 11:37:03

В 11 школах Житомирской области проверят качество образования

Вчера, 11:55:03 1702 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В 11 школах Житомирской области проверят качество образования

 В 11 учреждениях общего среднего образования Житомирской области в течение 2021 года пройдут институциональные аудиты для осуществления оценки качества образовательной деятельности.

Как стало известно "Журналу Житомира", аудиты будет проводить управление Государственной службы качества образования в Житомирской области.

В список общеобразовательных учреждений, которые будут оцениваться, вошли:
 
  • Житомирской городской коллегиум;
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №8 г. Житомира;
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №6 имени В.Г. Короленко г. Житомира;
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №8 Житомирского района Житомирской области;
  • Общеобразовательная школа I-III ступеней №28 имени гетмана Ивана Выговского г. Житомира;
  • Специализированная общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов и курсов I-III ступеней №17 г. Бердичева Житомирской области;
  • Коростышевская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Житомирской области;
  • Хорошевский лицей №1 Житомирской области;
  • Малинская общеобразовательная школа I-III ступеней №3;
  • Новоград-Волынская общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Житомирской области.
 

"Основной целью проведения институционального аудита является оценка качества образовательного процесса и выработка рекомендаций по повышению качества образовательной деятельности и совершенствования внутренней системы обеспечения качества образования", – пояснили в Житомирской ОГА.


Во время аудита эксперты изучат процессы в учебном заведении по четырем основным направлениям:
 
  • образовательная среда заведения образования;
  • система оценки соискателей образования;
  • педагогическая деятельность педагогов учебного заведения;
  • управленские процессы учебного заведения.

По результатам оценки каждое учреждение получит заключение и рекомендации, как и в каких направлениях усовершенствовать свою деятельность.
Тэги: аудит, Житомирская область, образование, школы
Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:07:50, Вчера [Материал]
0

Провести кількаразово відрепетирувану контрольну та/або відкритий урок з учнями, ввечері накрити комісії "галявину" в учительській.)))
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