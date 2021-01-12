В 11 школах Житомирской области проверят качество образования

В 11 учреждениях общего среднего образования Житомирской области в течение 2021 года пройдут институциональные аудиты для осуществления оценки качества образовательной деятельности.
Как стало известно "Журналу Житомира
", аудиты будет проводить управление Государственной службы качества образования в Житомирской области.
В список общеобразовательных учреждений, которые будут оцениваться, вошли:
- Житомирской городской коллегиум;
- Общеобразовательная школа I-III ступеней №8 г. Житомира;
- Общеобразовательная школа I-III ступеней №6 имени В.Г. Короленко г. Житомира;
- Общеобразовательная школа I-III ступеней №8 Житомирского района Житомирской области;
- Общеобразовательная школа I-III ступеней №28 имени гетмана Ивана Выговского г. Житомира;
- Специализированная общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов и курсов I-III ступеней №17 г. Бердичева Житомирской области;
- Коростышевская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Житомирской области;
- Хорошевский лицей №1 Житомирской области;
- Малинская общеобразовательная школа I-III ступеней №3;
- Новоград-Волынская общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Житомирской области.
"Основной целью проведения институционального аудита является оценка качества образовательного процесса и выработка рекомендаций по повышению качества образовательной деятельности и совершенствования внутренней системы обеспечения качества образования", – пояснили в Житомирской ОГА.
Во время аудита эксперты изучат процессы в учебном заведении по четырем основным направлениям:
- образовательная среда заведения образования;
- система оценки соискателей образования;
- педагогическая деятельность педагогов учебного заведения;
- управленские процессы учебного заведения.
По результатам оценки каждое учреждение получит заключение и рекомендации, как и в каких направлениях усовершенствовать свою деятельность.