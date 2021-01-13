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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 13 » 18:13:20

«Качество неудовлетворительное»: Бунечко пообещал исправить недостатки капремонта улицы Киевской

Вчера, 18:23:20 1290 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Качество неудовлетворительное»: Бунечко пообещал исправить недостатки капремонта улицы Киевской

 Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко пообещал с наступлением благоприятной погоды исправить недостатки капитального ремонта улицы Киевской в ​​Житомире.

Об этом Бунечко сказал 13 января в интервью изданию Житомир инфо.
 

«Улица Киевская - мы ее исправим, там проведена экспертиза, там действительно есть вопросы по верхнему слою покрытия, поэтому, когда позволит уже погода ... Более того, у нас в (тендерной) документации есть исправление этих дефектов от подрядной организации. Поэтому я уверяю житомирян, по улице Киевской работы будут доведены до того уровня качества «как положено». Ездил по Киевской с начальником департамента (регионального развития) Инной Хоменко, не говорю, что это инспекция, потому что проверять я не могу, но «на глазок», как обычный, рядовой житомирянин двигаясь на автомобиле я чувствую, что качество является неудовлетворительным», - отметил председатель ОГА и еще раз заверил, что недостатки будут исправлены весной, когда позволит погода.


Относительно завершения капитального ремонта на Большой Бердичевской, то конкретные сроки председатель облгосадминистрации не назвал.

«Я не готов сказать по завершению этого объекта, мы доработаем. Я позавчера (11 января) имел разговор с Сергеем Ивановичем Сухомлиным, заверил его», - сказал Виталий Бунечко.


Предыстория


Капитальный ремонт улицы Киевской на участке от Соборной площади до улицы Небесной сотни проводило ООО «Белоцерковское дорожно-эксплуатационное управление». Стоимость ремонтных работ - 21 млн 222 тыс. грн.

В начале ноября капремонт завершили, однако на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно.

В конце декабря на улице Киевской уже появились первые ямы.
 
 
Видео: Владимир Михалец
Тэги: улица Киевская, ремонт дорог, Бунечко
Комментариев: 7
predi
1 predi (predi)   • 19:41:49, Вчера [Материал]
+8

Виправляти як? Знов міняти покриття чи латати те що схоже на шиферний асфальт з ямами?
А може потрібно було шукати тих, хто зробив би це якісно з першого разу але котрі були викинуті з претендентів?
І чому неспроможні взялись за цю роботу і хто повинен персонально відповісти за розтрачені гроші за неякісний ремонт?
А пан Бунечко?
RaID
5 Сергій (RaID)   • 23:31:25, Вчера [Материал]
+1

Тому що тендер не гарантує адекватного переможця, бо вибір йде за найнижчою пропозицією. Уявіть ви робите собі ремонт у хаті і обираєте найдешевшу пропозицію, але з гарантією зуб даю зроблю якісно, або все виправлю.
DomA
6 Владимир (DomA)   • 09:05:30, Сегодня [Материал]
0

майже так, але переможцю завчасно повідомляють, до якої суми він має попуститись!) всі інші мають проблеми з папірцями, що мають подаватись
Шурин
7 Aleksandr (Шурин)   • 10:27:34, Сегодня [Материал]
0

бред. Ты походу не знаешь как украинские тендера проводятся по неадекватно завышеным ценам. А на неадекватно низкую йену никто не согласится в убыток себе работать. А чтоб их ещё и обязывали гарантийному обслуживанию хотябы 10 лет то и подавно думали о том чтобы сделать хорошо.
Mira
2 Irina (Mira)   • 20:02:36, Вчера [Материал]
+5

К ответу тех, кто подписал акт выполненных работ. Надо сначала проверить качество ремонта дороги службами, которые в этом компетентны , а потом платить деньги.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:33:32, Вчера [Материал]
-3

нельзя так просто проверить качество - это коррупция
нужен тендер на позорро для выбора подрядчика, проект проверки качества, полгода как минимум
а к тому времени все кто подписывал сменят должности. А за пройопы папередников наступники не отвечают.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 21:19:59, Вчера [Материал]
+2

Ну... хоть в области может будут нормальные дороги, там то Автомагистраль работает, они себе такого не позволяли в ремонте на центральных улицах города (да и дорога на Черняхов вроде как еще жива).
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