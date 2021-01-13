«Качество неудовлетворительное»: Бунечко пообещал исправить недостатки капремонта улицы Киевской

«Улица Киевская - мы ее исправим, там проведена экспертиза, там действительно есть вопросы по верхнему слою покрытия, поэтому, когда позволит уже погода ... Более того, у нас в (тендерной) документации есть исправление этих дефектов от подрядной организации. Поэтому я уверяю житомирян, по улице Киевской работы будут доведены до того уровня качества «как положено». Ездил по Киевской с начальником департамента (регионального развития) Инной Хоменко, не говорю, что это инспекция, потому что проверять я не могу, но «на глазок», как обычный, рядовой житомирянин двигаясь на автомобиле я чувствую, что качество является неудовлетворительным», - отметил председатель ОГА и еще раз заверил, что недостатки будут исправлены весной, когда позволит погода.