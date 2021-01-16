На Житомирщине судили педофила, который развращал свою 3-летнюю племянницу

"Судебным разбирательством установлено, что в апреле 2019 года, в дневное время, 32-летний житель села, неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы", - говорится в сообщении.