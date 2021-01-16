На Житомирщине судили педофила, который развращал свою 3-летнюю племянницу

В Житомирской области к 7 годам лишения свободы приговорен мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 3-летней племянницы. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"Судебным разбирательством установлено, что в апреле 2019 года, в дневное время, 32-летний житель села, неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы", - говорится в сообщении.
Свою вину в совершенном преступлении мужчина не признавал. Вместе с тем прокурор в суде привел достаточно обоснованных доказательств и беспрекословно доказал вину обвиняемого.
"По результатам рассмотрения, приговором Ружинского районного суда лицо признано виновным в совершении преступления по ч.2 ст.156 УК Украины и осуждено к 7 годам лишения свободы"
, - информирует прокуратура.