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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 16 » 09:51:06

На Житомирщине судили педофила, который развращал свою 3-летнюю племянницу

Сегодня, 09:52:06 1551 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине судили педофила, который развращал свою 3-летнюю племянницу

 В Житомирской области к 7 годам лишения свободы приговорен мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 3-летней племянницы. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"Судебным разбирательством установлено, что в апреле 2019 года, в дневное время, 32-летний житель села, неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы", - говорится в сообщении.


Свою вину в совершенном преступлении мужчина не признавал. Вместе с тем прокурор в суде привел достаточно обоснованных доказательств и беспрекословно доказал вину обвиняемого.

"По результатам рассмотрения, приговором Ружинского районного суда лицо признано виновным в совершении преступления по ч.2 ст.156 УК Украины и осуждено к 7 годам лишения свободы", - информирует прокуратура.
Тэги: педофил, суд, извращенец
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 12:10:59, Сегодня [Материал]
+1

7 лет это мало. Действительно у нас самый гуманный суд в мире
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