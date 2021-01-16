Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 16.01.2021    23:22:29
|
Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Январь » 16 » 11:17:44

В Украине отменили «красные» дипломы: что будет вместо них

Сегодня, 11:29:44 1143 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Украине отменили «красные» дипломы: что будет вместо них

 С января 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений. Отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без наград. Таким образом, начиная уже с этого года, "красных дипломов" больше не будет.

Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом, передает "Главред".

Ранее студенты получали следующие дипломы:
 
  • младшего бакалавра;
  • младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
  • бакалавра;
  • бакалавра с отличием;
  • магистра;
  • магистра с отличием;
  • доктора философии;
  • доктора философии европейского образца;
  • доктора наук.

Шкарлет же утвердил формы дипломов, среди которых нет "красных":
 
  • диплом младшего бакалавра;
  • бакалавра;
  • магистра;
  • доктора философии;
  • доктора искусства;
  • доктора наук.

В Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.
Тэги: красный диплом, образование
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus