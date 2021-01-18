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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Январь » 18 » 08:29:48

Кабмин временно снизит цену на газ до 6,99 грн за кубометр

Сегодня, 08:41:48 21 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин временно снизит цену на газ до 6,99 грн за кубометр

 Кабинет министров Украины готовит проект постановления о введении государственного регулирования цен на газ. Предлагаемая цена, которая установится в соответствии с постановлением, - 6,99 грн за метр кубический для всех украинцев.

"Фактически это означает снижение тарифов на 25-30% от средневзвешенных по стране. Это также на 1,5 грн (за куб) меньше чем прошлые годы", - отмечают в КМУ.

Также правительство упростило возможность изменения газопоставщика для населения. Изменить газопоставщика можно в любой момент в официальном приложении "Приват24". Кроме этого, с середины января заключить договор с Нафтогазом можно будет также и в отделениях Ощадбанка.

Государственное регулирование цен временное, его установят на время карантина, или до конца отопительного сезона.
 

Предыстория


В январе для клиентов государственной компании «Нафтогаз Украины» цена на газ выросла на 14% - до 7,22 грн.

Для клиентов «Житомиргаз Сбыт» цена за голубое топливо составляет 9,91 грн.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с введением госрегулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%.
Тэги: кабмин, газ, тарифы
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