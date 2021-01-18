Кабмин временно снизит цену на газ до 6,99 грн за кубометр

Кабинет министров Украины готовит проект постановления о введении государственного регулирования цен на газ. Предлагаемая цена, которая установится в соответствии с постановлением, - 6,99 грн за метр кубический для всех украинцев.
"Фактически это означает снижение тарифов на 25-30% от средневзвешенных по стране. Это также на 1,5 грн (за куб) меньше чем прошлые годы"
, - отмечают в КМУ.
Также правительство упростило возможность изменения газопоставщика для населения. Изменить газопоставщика можно в любой момент в официальном приложении "Приват24". Кроме этого, с середины января заключить договор с Нафтогазом можно будет также и в отделениях Ощадбанка.
Государственное регулирование цен временное, его установят на время карантина, или до конца отопительного сезона.
Предыстория
В январе для клиентов государственной компании «Нафтогаз Украины» цена на газ выросла на 14% - до 7,22 грн.
Для клиентов «Житомиргаз Сбыт» цена за голубое топливо составляет 9,91 грн
.
13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с введением госрегулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%
.