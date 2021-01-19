Бизнес за решеткой: осужденный, отбывающий наказание, организовал доставку наркотиков и «черный общак»

На Житомирщине 35-летний осужденный, находясь за решеткой, организовал поступление наркотиков в место лишения свободы и так называемый «черный общак». Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
«Подозреваемый отбывает наказание за совершение тяжких преступлений, однако и в месте лишения свободы демонстрирует неповиновение и нарушает установленные правила. Так, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина возглавил организованную преступную группу, члены которой занимались образованием и накоплением денежных средств. Попытки других осужденных сопротивляться навязанным правилам, подавлялись подозреваемым и его окружением», - информирует ГУНП.
Кроме того, мужчина организовал конспиративную доставку на территорию учреждения наркотических средств, в том числе путем «переброски».
«В дальнейшем эти «передачи» распределялись между осужденными по указанию организатора. Деньги же за наркотики перечислялись на подконтрольные ему банковские карточки»
, - добавляют правоохранители.
18 января следователи полиции Житомирщины с участием оперативников Управления стратегических расследований под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили о подозрении в ряде новых уголовных деяний 35-летнему осужденному. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Кроме того, еще двум членам организованной преступной группы также объявлено о подозрении в причастности к махинациям с наркотиками.