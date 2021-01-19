Бизнес за решеткой: осужденный, отбывающий наказание, организовал доставку наркотиков и «черный общак»

«Подозреваемый отбывает наказание за совершение тяжких преступлений, однако и в месте лишения свободы демонстрирует неповиновение и нарушает установленные правила. Так, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина возглавил организованную преступную группу, члены которой занимались образованием и накоплением денежных средств. Попытки других осужденных сопротивляться навязанным правилам, подавлялись подозреваемым и его окружением», - информирует ГУНП.