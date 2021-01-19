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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 19 » 16:44:18

Бизнес за решеткой: осужденный, отбывающий наказание, организовал доставку наркотиков и «черный общак»

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Бизнес за решеткой: осужденный, отбывающий наказание, организовал доставку наркотиков и «черный общак»

 На Житомирщине 35-летний осужденный, находясь за решеткой, организовал поступление наркотиков в место лишения свободы и так называемый «черный общак». Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

«Подозреваемый отбывает наказание за совершение тяжких преступлений, однако и в месте лишения свободы демонстрирует неповиновение и нарушает установленные правила. Так, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина возглавил организованную преступную группу, члены которой занимались образованием и накоплением денежных средств. Попытки других осужденных сопротивляться навязанным правилам, подавлялись подозреваемым и его окружением», - информирует ГУНП.


Кроме того, мужчина организовал конспиративную доставку на территорию учреждения наркотических средств, в том числе путем «переброски».

«В дальнейшем эти «передачи» распределялись между осужденными по указанию организатора. Деньги же за наркотики перечислялись на подконтрольные ему банковские карточки», - добавляют правоохранители.

18 января следователи полиции Житомирщины с участием оперативников Управления стратегических расследований под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили о подозрении в ряде новых уголовных деяний 35-летнему осужденному. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, еще двум членам организованной преступной группы также объявлено о подозрении в причастности к махинациям с наркотиками.
Тэги: колония, полиция, осужденный, наркотики
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