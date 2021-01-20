Под Житомиром возле ж/д переезда обнаружили артиллерийский снаряд

20 января вблизи пгт Озерное Житомирского района обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой. Опасный предмет на обочине дороги заметил водитель маршрутки и вызвал спасателей.
"Неподалеку железнодорожного переезда вблизи пгт Озерное Житомирского района, трактором копали траншею. Во время работы машина достала с земли боеприпас. Мимо проезжала маршрутка, водитель которой заметил опасный предмет"
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Уже на месте происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали его как артиллерийский снаряд калибром 152 мм.
Сегодня группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в специально отведенном месте уничтожила артиллерийский снаряд.
Спасатели призывают жителей области, которые заметили взрывоопасный или неизвестный предмет, сразу звонить на "101" или "102".
"Не трогайте его и не подпускайте других. По возможности огородите находку подручными средствами и дождитесь приезда специалистов. Не игнорируйте увиденный неизвестный предмет, ведь другой человек, который на него случайно натолкнется, может смертельно травмироваться", - отмечают в госслужбе.