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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 20 » 16:06:32

Под Житомиром возле ж/д переезда обнаружили артиллерийский снаряд

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Под Житомиром возле ж/д переезда обнаружили артиллерийский снаряд

 20 января вблизи пгт Озерное Житомирского района обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой. Опасный предмет на обочине дороги заметил водитель маршрутки и вызвал спасателей.

"Неподалеку железнодорожного переезда вблизи пгт Озерное Житомирского района, трактором копали траншею. Во время работы машина достала с земли боеприпас. Мимо проезжала маршрутка, водитель которой заметил опасный предмет", - сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

Уже на месте происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали его как артиллерийский снаряд калибром 152 мм.



Сегодня группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в специально отведенном месте уничтожила артиллерийский снаряд.

Спасатели призывают жителей области, которые заметили взрывоопасный или неизвестный предмет, сразу звонить на "101" или "102".
 

"Не трогайте его и не подпускайте других. По возможности огородите находку подручными средствами и дождитесь приезда специалистов. Не игнорируйте увиденный неизвестный предмет, ведь другой человек, который на него случайно натолкнется, может смертельно травмироваться", - отмечают в госслужбе.

Тэги: снаряд, Житомирский район
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