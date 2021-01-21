Люди перекрывали трассу, потому что им не нравится кандидат на должность старосты села

21 января жители села Рея, что под Бердичевом, перекрывали трассу Житомир - Могилев-Подольский. Люди вышли выразить свое несогласие с потенциальной кандидатурой старосты села.
Трассу перекрывали около полсотни человек, которые непрерывно ходили по пешеходному переходу, блокируя движение автомобилей, сообщает "Суспільне
".
В результате образовалась пробка из 50 автомобилей.
Протестующие говорят, что вышли перекрывать дорогу из-за несогласия относительно возможного назначения старостой села Екатерины Лукашовой.
По их словам, они против этой кандидатуры и хотят видеть на этой должности Вадима Рафаловского.
Фото: Суспільне