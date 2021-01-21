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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 21 » 14:52:04

Люди перекрывали трассу, потому что им не нравится кандидат на должность старосты села

Сегодня, 15:07:04 415 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Люди перекрывали трассу, потому что им не нравится кандидат на должность старосты села

 21 января жители села Рея, что под Бердичевом, перекрывали трассу Житомир - Могилев-Подольский. Люди вышли выразить свое несогласие с потенциальной кандидатурой старосты села.

Трассу перекрывали около полсотни человек, которые непрерывно ходили по пешеходному переходу, блокируя движение автомобилей, сообщает "Суспільне".

В результате образовалась пробка из 50 автомобилей.



Протестующие говорят, что вышли перекрывать дорогу из-за несогласия относительно возможного назначения старостой села Екатерины Лукашовой.

По их словам, они против этой кандидатуры и хотят видеть на этой должности Вадима Рафаловского.

Фото: Суспільне
Тэги: протест, Житомирщина, перекрытие дорог
Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:00:48, Сегодня [Материал]
0

Доки не почнуть розганяти анархохляцьке бидло водометами - порядку в країні не буде.
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